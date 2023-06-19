العثور على مخرج عربي شهير متوفى بعد اختفائه أسبوعًا

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين، العثور على جثة المخرج العراقي لؤي فاضل بعد اختفائه منذ سبعة أيام في العاصمة بغداد.

وكشفت التقارير أن قوة أمنية عثرت على جثة المخرج السينمائي لؤي فاضل في منطقة الوزيرية ببغداد، وأدخلتها إلى دائرة الطب العدلي، مبينا أنه تم وضعها ضمن جثث مجهولة الهوية، حيث تم التعرف عليه فيما بعد، وذلك بعد فقدانه لمدة 6 أيام.

وأوضحت التقارير أنه لم ترد أي معلومات عن أسباب الوفاة حتى الآن، مشيرا الى استمرار التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الوفاة.

من جانبه كتب عباس فاضل، شقيق المخرج، في منشور على فيسبوك،: “أخوي وأبوي وصديقي مات لكيته بالطب العدلي" (شقيقي وأبي وصديقي مات، وجدته في الطب العدلي)، فيما نعى الفنان أحمد حمود، وفاة المخرج ووصفه بـ"الشاب الطموح والصديق الخلوق لؤي فاضل".

كما نعت نقابة الفنانين العراقيين رحيل المخرج السينمائي لؤي فاضل، وقالت في بيان، إن المخرج الراحل لؤي فاضل أحد المخرجين الشباب البارزين عضو نقابة الفنانين العراقيين، وقد مثل العراق في عدة محافل دولية وصنع العديد من الأفلام السينمائية آخرها فيلم “حجل”.

كتب عباس فاضل شقيق الضحية أمس الأحد منشوراً على فيسبوك، قال فيه "أخوي المخرج السينمائي لؤي فاضل مفقود صار 6 أيام من تاريخ 13/6 انفقد من كلية الفنون الجميلة آخر مشاهدة له ساعة 10.50 صباحا خرج من باب كلية الفنون الجميلة في منطقة الوزيرية".

وأضاف شقيق المخرج "أتمنى أي شخص التقى به أو رآه بعد هذا الوقت والتاريخ للتواصل وإرسال المعلومة".