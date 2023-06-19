أخبار الفن| العثور على مخرج عربي شهير متوفى .. آخر صورة لـ مصطفى درويش

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين، العثور على جثة المخرج العراقي لؤي فاضل بعد اختفائه منذ سبعة أيام في العاصمة بغداد.

وكشفت التقارير أن قوة أمنية عثرت على جثة المخرج السينمائي لؤي فاضل في منطقة الوزيرية ببغداد، وأدخلتها إلى دائرة الطب العدلي، مبينا أنه تم وضعها ضمن جثث مجهولة الهوية، حيث تم التعرف عليه فيما بعد، وذلك بعد فقدانه لمدة 6 أيام.

عقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمراً صحفياً اليوم بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل المشروع الفنى الجديد الذى يحمل اسم " مدحت والكبار " ويقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح ويهدف الى إعادة إحياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب.



أكد الفنان مدحت صالح أن فكرة الأساتذة تقام على أهمية الأعمال التراثية لكبار الملحنين

وأشار مدحت صالح إلى أن الفكرة عبارة قيام المطربين باختيار ملحن معين لتقديم أعماله في حفل غنائي بإعادة توزيع مختلفة والالات نفخ جديدة.

آخر حفلات مدحت صالح فى دار الأوبرا المصرية كانت شهر رمضان الماضي حيث أحيا ليلة من ليالى احتفالات الأوبرا بالشهر الكريم وقدم خلال الحفل العديد من الأغاني المختلفة ومنها ولاتسوى دموع ، ح اتكلم ، كوكب تانى ، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، ويتقال.

يواصل صناع فيلم شماريخ تصوير العمل بعد فترة من التوقف، حيث يعد العمل من آخر الأعمال التي شارك في بطولتها الفنان الراحل مصطفى درويش.

وأفرج صناع الفيلم عن صورة جمعت بين الفنان آسر ياسين والفنان الراحل مصطفي درويش من أحد المشاهد التي انتهي الراحل من تصويرها .

وكان خرج فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين، وأمينة خليل من موسم أفلام عيد الأضحى.