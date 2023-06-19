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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تستعد لعملية عسكرية في جنين.. وسموتريتش: حان الوقت لجلب القوات الجوية

عناصر الاحتلال الإسرائيلي
عناصر الاحتلال الإسرائيلي "أرشيفية"

قال عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، نسيم فيتوري، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية كبيرة في جنين.

وقال فيتوري، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، “نستعد لمثل هذه العملية .. هذه أولوية قصوى. نرى أماكن لا ينتهي فيها الإرهاب هناك ويتزايد”.

وتابع "كانت هناك أوقات كانت فيها أعمال صغيرة في بعض الأحيان ، لكنها تتحول إلى أعمال ضخمة. وهذا له معان إضافية عندما نرى أن الإرهاب يتزايد ، وقد حان الوقت للدخول والقيام بعملية متعمقة".

من جانبه علق عضو مجلس وزراء الاحتلال المصغر "الكابينت" ​​، وزير المالية اليمني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ، على العملية صباح اليوم ، قائلا إن "الوقت قد حان لعملية واسعة".

وكتب سموتريتش على حسابه على تويتر: "يجب تقوية أيدي مقاتلينا الذين يعملون في هذا الوقت في جنين تحت نيران كثيفة وندعو لسلامتهم ونجاحهم".

وأضاف: لقد حان الوقت لعملية واسعة من أجل القضاء على أعشاش الإرهاب في شمال الضفة الغربية وإعادة الردع والأمن في المنطقة".

وتابع: حان الوقت لجلب القوات الجوية والمدرعات للحفاظ على أرواح جنودنا ، وسأطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء في هذا الشأن".
بدوره، عقب وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت على عملية تفجير العبوات خلال العدوان على جنين، قائلاً إنه لن يكون هنالك مأوى لكل من يستهدف الإسرائيليين؛ سواء في جنين أو نابلس أو غزة.

وأضاف جالانت في تصريحات صحفية، أن حالة الجنود المصابين مستقرة، موضحا : "الرسالة واضحة.. حرب بلا هوادة ضد من يستهدف الإسرائيليين".

وتمكن مقاومين فلسطينيين، صباح اليوم الإثنين، من تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع بشكل مباشر في الآليات العسكرية مما أدى لإعطاب عدد منها واشتعال النيران فيها.

عقب ذلك، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بطائرات "أباتشي"، مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل والبنايات المطلة على المخيم، خاصة في حيي الهدف والجابريات.

ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من جنين ومخيمها، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الشبان، ما أدى إلى وقوع 4 شهداء فلسطينيين بينهم طفل وإصابة العشرات، بينها حالات حرجة، كما قصفت طائرة حربية من طراز "أباتشي" لأول مرة منذ عام 2002، أرضا خالية في حي الجابريات من مدينة جنين.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن العبوةً الناسفة انفجرت أثناء مرور جيب عسكري تابعه له، ما أسفر عن إصابة 7 جنود إسرائيليين.

وأوضحت القناة أن العبوة اخترقت الجيب المصفح وأصيب 7 جنود وجرى نقلهم تحت إطلاق النار إلى معبر الجلمة ومن هناك عبر مروحيات للمستشفيات.

وقال مصدر عسكري بجيش الاحتلال إن كمية كبيرة جداً من العبوات تم تفجيرها تجاه القوة المقتحمة، وهي كمية غير مسبوقة في مدينة جنين.

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