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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ترقب أسعار الفائدة وأجواء العيد يدفعان مؤشرات البورصة للتراجع بإغلاق تعاملات اليوم

صدى البلد

  دفعت حالة الترقب لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وما صاحبها من أجواء عيد الأضحى المبارك وقرب موسم العطلات، مؤشرات البورصة المصرية للتراجع لدى إغلاق تعاملات اليوم /الإثنين/ وسط مبيعات للصناديق المحلية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب قابلها عمليات شراء انتقائية للمؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية. 


وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى تريليونًا و181 مليارًا و506 ملايين جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 5.6 مليار جنيه، تضمنت أكثر من 3 مليارات جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين. 


وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ تعاملات اليوم على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.21 % لينهي التعاملات عند مستوى 17988.95 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 0.19 في المائة مسجلا 3555 نقطة، وبنسبة 0.12 في المائة تراجع مؤشر الأسهم الأوسع نطاقًا /إيجي إكس 100/ لينهي التعاملات عند مستوى 5274.09 نقطة. 

 

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