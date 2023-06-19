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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة للتعريف بأهداف مشروعات الدورة الثانية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هى مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الإستثمارات اللازمة لها والتي ستتم بشكل سنوي لضمان مشاركة المشروعات الفائزة في مؤتمر المناخ التالي "Cop 28 ".

وشاركت محافظة البحيرة فى الندوة التدريبية التي عقدتها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة الاسكندرية بحضور اللجنة التنفيذية لمحافظات البحيرة و مطروح وأسكندرية وأصحاب المشاريع والمبادرات وأعضاء من جامعة دمنهور والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية والمجلس القومى للمرأة والجمعيات الاهلية،وعدد من الجهات الشريكة.

وتهدف الندوة إلى التوعية بأهداف وفئات ومعايير ترشح المشروعات بالدورة الثانية والمتاح التقدم لها حاليا من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة www.sgg.eg.

حاضر فيها  عمر بيبرس مسئول التواصل بوزارة التخطيط منى طمان ممثل المجلس القومى للمرأة  رضا عمر محمود عثمان ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و د/ سامح رياض ممثل وزارة البيئة.

وتناولت الندوة الست فئات المستهدفة و كيفية التقدم والمشاركة بالمبادرة، والمعايير الواجب توافرها فى المشروعات الخضراء الذكية   بالإضافة الى كيفية إدماج المكون الذكى بالمشاريع والإستفادة منه للمشروعات الخضراء الذكية كما تم عرض أصحاب المشاريع التى فازت بالمبادرة خلال الفترة الاولى .

يأتى ذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى و المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى تستهدف تحقيق أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع، وكذا نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيـات الحديثة، وتعظیم إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات .

 

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