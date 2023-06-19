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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة عيد الأضحى.. رفع حالة الطوارئ بمستشفيات البحيرة وتوفير جميع الخدمات الطبية

مديرية الصحة بالبحيرة
مديرية الصحة بالبحيرة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة عن رفع حالة الطوارئ القصوى ووضع خطة شاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتأمين الخدمات الصحية والأمنية وضمان سلامة وراحة المواطنين طوال أيام عيد الأضحى.

ولفت إلى انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز والمديريات والشركات بشكل دائم على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الأضحى لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول والعمل على حل أي مشكلة تطرأ على الفور.

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من جانبه أوضح الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، أنه تم رفع حالة الطورائ بجميع مستشفيات البحيرة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد ، لإستقبال أى حالات مرضية.

وأكد على استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية .

وأشار وكيل الوزارة إلى رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد علي تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه ، وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية، والتأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة ، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين ، وعمل الصيانة الدورية لها، بالإضافة لوجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج الازم لها .

وأضاف أنه تم التأكيد على انعقاد الغرف الوقائية بمديرية الشئون الصحية وكافة الإدارات الصحية وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم والمجازر والتأكد من مدى استيفائها للإشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ، ومراقبه نقل اللحوم فى سيارات مستوفية للإشتراطات الصحية،.

وشدد على أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين وعرضها على النيابة المختصة، وكذا تشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة ، والتأكد من استيفائهم للإشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية والتأكد من أنهم يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

وأوضح أنه سيتم استمرار المرور على سلاسل السوبر ماركت، ومخازن ومصانع اللحوم ، فضلا عن ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها، وكذا المرور علي المتنزهات والملاهي وأماكن التجمعات والأماكن السياحية لمتابعة الأغذية المعروضة وطريقة عرضها والوقوف علي مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

وأضاف أنه سيستمر المرور على المستشفيات التابعة خلال أيام أجازة عيد الاضحى المبارك ، للتأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات وفقًا لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات، لضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين خلال أيام العيد، بالإضافة إلى توفير كافة الأمصال واللقاحات الوقائية وتوزيعه على أماكن تلقي الخدمة الصحية .

 

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