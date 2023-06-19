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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العدوان الإسرائيلي على جنين.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 5 شهداء و66 جريحا

صورة الشهداء الفلسطينيين
صورة الشهداء الفلسطينيين "وفا"

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، عصر اليوم الإثنين، بارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها إلى  خمسة شهداء بينهم طفل، وإصابة 66 آخرين منهم 18 بجروح خطيرة.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن الشهداء، هم: الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، قيس مجدي عادل جبارين (21 عاما)، والشهيد الخامس أحمد دراغمة من محافظة طوباس والأغوار الشمالية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي مقتضب، أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 38 إصابة بينها 5 بجروح حرجة، إحداها لفتاة، ونُقلت إصابة حرجة بالرأس إلى مستشفى الرازي، فيما نُقلت 27 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها 12 إصابة خطيرة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بطائرات "أباتشي"، قد اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل والبنايات المطلة على المخيم، خاصة في حيي الهدف والجابريات.

ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من جنين ومخيمها، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الشبان، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، بينها حالات حرجة، كما قصفت طائرة حربية من طراز "أباتشي" لأول مرة منذ عام 2002، أرضا خالية في حي الجابريات من مدينة جنين.

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