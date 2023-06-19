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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة يوجه بإعادة توزيع التخصصات في مركز الحي السابع مدينة نصر

صدى البلد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مركز صحة الحي السابع مدينة نصر، في زيارة مفاجئة، اليوم الإثنين، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومراجعة مستوى الانضباط في أداء القائمين على المركز.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على الهيكل الإداري للمركز، وسجلات الحضور والانصراف، كما تفقد العيادات وأماكن انتظار المرضى، وحرص على التحدث مع بعض المترددين على المركز، للاطمئنان على مستوى رضائهم على الخدمة المقدمة لهم.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على معدلات تردد المواطنين على المركز والخدمات المقدمة لهم في مختلف التخصصات، وتفقد الصيدلية، وراجع مخزون الأدوية، واطلع على آلية صرفها للمرضى، كما تفقد عيادة الصحة الإنجابية، واطمئن على توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة.

 

وقال «عبدالغفار» إن الوزير رصد زيادة غير مبررة في أعداد أطباء الأسنان، والصيادلة، والعلاج الطبيعي، حيث يضم المركز 57 طبيب أسنان، و39 صيدلي، و34 أخصائي علاج طبيعي، منوها إلى أن الوزير وجه بإعادة توزيعهم على الأماكن التي تعاني من عجز في تخصصاتهم.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير رصد خلال زيارته المفاجئة عدم انتظام آليات الحضور والانصراف، ووجه بتحويل الطواقم الإدارية للتحقيق الفوري، نظرا لتقاعسهم عن العمل، وغياب المسئول عن الحضور والانصراف، مضيفا أن الوزير وجه برفع كفاءة المركز لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين.

الصحة الحي السابع مدينة نصر الهيكل الإدارى الصيدلية

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