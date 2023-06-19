الخطوات الصحيحة لإزالة العدسات اللاصقة

نشرت هيئة الدواء المصرية ، الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها في كل مرة عند إزالة العدسات اللاصقة والتي تتمثل في التالي :- ​

الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها في كل مرة عند إزالة العدسات اللاصقة

• اغسل يديك وجففهما جيدًا قبل التعامل مع العدسات اللاصقة.​

• أزل عدسة واحدة وضعها في راحة يدك.​

• ضع محلول العدسات اللاصقة وافرك العدسة لمدة ٢٠ ثانية على كل جانب. ​

• اشطف العدسات اللاصقة بالمحلول لمدة ١٠ ثواني تقريبا على كل جانب (يعتمد وقت الشطف الفعلي على تعليمات الشركة المصنعة للمحلول). ​

•لا تستخدم ماء الصنبور لشطف العدسات أبدًا؛ حيث ثبت أنه يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالتهابات شديدة في العين.​

• ضع العدسات اللاصقة في علبة عدسات نظيفة وجافة ثم املأ العلبة بالمحلول.​

• اقرأ عبوة المحلول جيدًا للحصول على إرشادات حول تنظيف العدسة، واتبع دائمًا الإجراء الموصى به من قبل الشركة المصنعة.​

• تخلص من علبة العدسات اللاصقة كل شهر إلى ثلاثة أشهر، حيث يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط إلى التهابات كبيرة بالعين بسبب التلوث الجرثومي.​

• اشطف العلبة دائمًا بمحلول جديد واتركها تجف في الهواء في الصباح قبل إعادة استخدامها. ​

• لا تقم باضافة المحلول الجديد على المحلول المستخدم من قبل؛ حيث يؤدي القيام بذلك إلى زيادة فرص حدوث مضاعفات متعلقة بالعدسات اللاصقة.​

• في بعض الأحيان يكون لدى الناس حساسية تجاه بعض محاليل العدسات اللاصقة، وقد يصبح بعض الأشخاص حساسين تجاه المحلول بمرور الوقت؛ لذلك هيئة الدواء تنبهك اذا لاحظت أعراض زي التهابات العين، والألم والدموع الزائدة، لازم تبلغ طبيب العيون لاستبدال نوع المحلول. ​