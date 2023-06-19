بسبب صفقة مخدرات.. مسجل خطر ينهي حياة عاطل بالقليوبية |صور

شهدت قرية منية شبين التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية، مصرع عاطل على يد مسجل شقي طعناً بسلاح أبيض بعد التعدى عليه، وذلك بسبب الخلاف على صفقة مخدرات، وتم إلقاء القبض على المتهم والسلاح المستخدم، وجرى نقل المتوفى إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي بقرية منية شبين التابعة لدائرة المركز بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين اثنين مسجلين أسفرت عن مصرع أحدهما.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز شرطة شبين القناطر، وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وبالفحص والانتقال إلى موقع الحادث تبين صحة الواقعة، وتبين أن المشاجرة بسبب خلافات وقعت بين المتهم " محمد.د.ا"، في العقد الثالث من العمر، وبين المجنى عليه" مصطفى. ا"، عاطل، بسبب الخلاف قيمة شراء جرعة من المخدرات قام على إثرها المجنى عليه بطعن المتهم بسلاح أبيض فقام المتهم بضربه بسلاح أبيض أودت بحياة المجنى عليه فى الحال متأثرا بجراحه، بالإضافة إلى طرف ثالث هارب بالمخدرات والمبالغ المالية كانت بحوزتهما.

وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، ونقل المجنى عليه إلى المشرحة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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