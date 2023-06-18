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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ماس كهربائي وراء اشتعال النيران في مجمع طبي بالقليوبية

حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية

كشفت التحقيقات الأولية فى حادث اندلاع حريق في مسجد مجمع طبي قرية القلج مركز الخانكة بالقليوبية أن سبب الحريق سبب ماس كهربائى.

 وأسفر الحريق عن حالة اختناق واحدة أُسعفت ونقلت إلى المستشفى وجري حصر الخسائر وتحرر محضر بالواقعة.

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فيما أكدت مديرية الصحة بالقليوبية أن العمل مستمر بالمجمع والحريق لم يسفر عن تعطل الخدمات للمواطنين ولم يسفر عن وقوع اى خسائر فى الأرواح.


وأمرت جهات التحقيق بمركز الخانكة بانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق وملابساته وأسبابه، وجرى التحفظ على مكان الحريق، وتقرر تشكيل لجنة لحصر الخسائر وفتح التحقيق الإداري في الواقعة من مديرية الصحة بالقليوبية وطلب تحريات المباحث.
 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مجمع عيادات طبية تابع لمديرية الصحة بالقليوبية في قرية القلج مركز الخانكة مكون من 3 طوابق داخل مسجد المجمع، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومحاصرة النيران ومنع امتدادها للأماكن المجاورة.


وتبين نشوب الحريق في مسجد المجمع بسبب ماس كهربائي، وأسفر الحريق عن حالة إصابة باختناق جرى نقلها إلى المستشفى للعلاج والحالة مستقرة. 


وقرر الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية تشكيل لجنة لفحص الواقعة وبيان أسبابها وملابساتها والمتسبب فيها، وفتح تحقيق اداري بالواقعة، فيما قررت جهات التحقيق انتداب المعمل الجنائي لفحص الواقعة، وإعداد تقرير بالأدلة والملابسات، مشيرًا في بيان له إلى انتظام العمل بموقع مجمع الخدمات، وأن الحريق بعيد عن أماكن تقديم الخدمة.

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