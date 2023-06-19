زوجة الرئيس الأوكراني في إسرائيل.. ما الأمر؟

التقت السيدة الأولى لأوكرانيا، أولينا زيلينسكي، بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج وزوجته ميخال، في تل أبيب، اليوم الاثنين، في مستهل زيارتها الأولى لإسرائيل للقاء جنود أوكرانيين يتلقون العلاج في إسرائيل والقيام بمجموعة "نشاطات إنسانية".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تركز زيارة أولينا زيلينسكي، خلال يوم العمل المشترك، على قضية علاج ما بعد الصدمة للأطفال والشباب، حيث ستزور مستشفى للأطفال وسط إسرائيل.

كما تركز أولينا، على الدعم الإنساني للبلاد منذ بداية الغزو الروسي في فبراير عام 2022.

بالإضافة إلى لقائها مع هرتسوج وزوجته، من المتوقع أن تلتقي اولينا بجنود أوكرانيين يخضعون لإعادة التأهيل في إسرائيل حيث بدأو في التوافد إلى إسرائيل لتلقي العلاج في سبتمبر الماضي ، وعاد 11 جنديًا إلى ديارهم حتى الآن.

وفي وقت لاحق من اليوم من المقرر أن تزور زوجة الرئيس الأوكراني زيلينسكي مستشفى للأطفال في تل أبيب وإجراء مناقشة مهنية مع التحالف الإسرائيلي للصدمات ومع مركز ناتال وهو مركز الصدمات والصمود الإسرائيلي ، والذي يعالج الأطفال المصابين بصدمات الحرب والإرهاب.