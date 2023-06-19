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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن الأسلحة النووية في بيلاروس

النووي الروسي
النووي الروسي

قال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إن الاتفاق بين موسكو ومينسك على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس لا يتضمن أي حدود زمنية.

 

كانت الدفعة الأولى من الرؤوس الحربية النووية قد وصلت بالفعل إلى بيلاروس الأسبوع الماضي.

 

وأوضح أليكسي بولشوك، الذي يشغل منصب مدير القسم الثاني بوزارة الخارجية الروسية لبلدان رابطة الدول المستقلة، في حديثه لوسائل الإعلام، أن قرار موسكو المضي قدمًا في وضع أسلحتها النووية في بيلاروس جاء بمثابة “رد قسري” على الهجوم العدواني من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

 

وأشار إلى أنه عندما تم تسوية تفاصيل اتفاق موسكو ومينسك، نظر الجانبان في “الممارسات المدمرة لسنوات طويلة” للبعثات النووية المشتركة للدول الأعضاء في الناتو.

 

ومع ذلك، شدد بولشوك على أنه “على عكس الرؤوس الحربية الأمريكية في أوروبا”، فإن الأسلحة الروسية ستكون على مقربة من حدودها وعلى أراضي روسيا وبيلاروس.

 

واقترح الدبلوماسي الكبير أنه يمكن افتراضيا سحب الأسلحة النووية الروسية من أراضي بيلاروس.

 

ومع ذلك، أوضح أن موسكو ستفكر في مثل هذا الخيار فقط إذا ألغت الولايات المتحدة بنيتها التحتية النووية في أوروبا.

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وقال بولشوك: “بالطبع، مثل هذه الخطوة من جانبنا يجب أن يسبقها الانسحاب الكامل لجميع الأسلحة النووية الأمريكية إلى الأراضي الأمريكية والقضاء على جميع البنية التحتية ذات الصلة في أوروبا”.

 

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، أن عددًا من الرؤوس الحربية الروسية منخفضة القوة قد وصلت بالفعل إلى أراضي بيلاروس.

 

وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الأولى وأن النشر الكامل للأسلحة النووية الروسية في بيلاروس سيكتمل بحلول نهاية العام.

روسيا اسلحة نووية بيلاروس موسكو مينسك

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