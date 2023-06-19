لبنان.. أنباء عن إصابة فنانة شهيرة بطلق ناري ونجلها ينفي

طالت الشائعات الفنانة اللبنانية جاكلين وذلك بعد تداول أخبار إصابتها بطلق ناري.

وتسبب الخبر في فزع الكثير من محبيها وجمهورها في الوقت الذي نفى ابنها ذلك الأخبار.

جاكلين :

ولدت الفنانة اللبنانية جاكلين، والتي عُرفت بملكة الإغراء في السبعينيات، وأطلقت عليها الصحافة مارلين مونرو العرب، كما أصبح لقبها جاكلين مونرو.ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن جاكلين:- بدأت الفنانة جاكلين حياتها الفنية كمنولوجست في عام 1959.- تزوجت من الملحن عفيفي رضوان واختفت لفترة عن الساحة الفنية.- ثم عادت إلى الأضواء لتتفرغ للمونولوج والسينما.- كما عملت مطربة في النوادي النيلية ببيروت، قبل أن تتجه إلى السينما.- قدمت للسينما 19 فيلما، كلها انحصرت في أدوار الإغراء منها: "باي باي يا حلوة، بنات الكاراتيه، الأستاذ أيوب".- ظهرت في معظم أفلامها باسمها الحقيقي "جاكلين"، وكانت دعاية الفيلم قائمة عليها.- آخر أفلامها فيلم "بنات الاستعراض"، في عام 1978.- شاركت في الفيلم المصري إسماعيل ياسين في دمشق بدور المطربة الللبنانية، والفيلم المصري "باي باي يا حلوة" مع رشدي أباظة ومحمد عوض.

قالت في برنامج "بتحلي الحياة"، إن والدتها أتاها الطلق في أثناء مشاهدتها لفيلم سينمائي، كما أنها تعلمت المشي في أثناء عزف والدها للعود.- حكت أن الفنان فريد الأطرش أراد أن يتبناها لكن والدتها رفضت، وأوضحت أن عبدالحليم كان يزورها في بيتها كل مرة يزور بها لبنان.- قالت إنها كنت تلتقي عبدالحليم في لندن، ووصفته بأنها كان يتلقى الهدايا بكثرة، وكانت يومها ترتدي ساعة ألماظ فقال لها: "حلوة قوي الساعة دي"، فقالت له: "شوف دي هدية مهما تقول مش هديهالك".- لم تتوقف عن الغناء وكان أحدث أعمالها أغنية "بموت في حبك أنت"، في سنة 2017 من ألحان يحيى الحسن وكلمات محمد حمادة وتوزيع ستوديو كارلوس.