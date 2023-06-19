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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب شرق البحر المتوسط .. تفاصيل

زلزال
زلزال

أعلن مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، اليوم الإثنين، أن زلزالا بقوة 3.7 درجة علي مقياس ريختر ضرب شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح مرصد كانديلي، أن الزلزال وقع علي عمق 7.2 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا بقوة 4.3 درجة علي مقياس ريختر ضرب مقاطعة أرضروم التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع في الساعة 14.43 بالتوقيت المحلي في منطقة أشكالي.

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زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

وأشارت إلي أن الزلزال وقع على عمق 12.52 كيلومترا.

وكان عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، حذر في وقت سابق، من وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أو أقوى في إسطنبول بـ تركيا.

البحر الابيض المتوسط زلازل زلزال مرصد كانديلي

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