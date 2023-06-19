زلزال قوي يضرب شرق البحر المتوسط .. تفاصيل

أعلن مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، اليوم الإثنين، أن زلزالا بقوة 3.7 درجة علي مقياس ريختر ضرب شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح مرصد كانديلي، أن الزلزال وقع علي عمق 7.2 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا بقوة 4.3 درجة علي مقياس ريختر ضرب مقاطعة أرضروم التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع في الساعة 14.43 بالتوقيت المحلي في منطقة أشكالي.

وأشارت إلي أن الزلزال وقع على عمق 12.52 كيلومترا.

وكان عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، حذر في وقت سابق، من وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أو أقوى في إسطنبول بـ تركيا.