بايدن يدعو لفرض الضرائب على الأثرياء.. وماسك ساخرا: الفقراء سيدفعون الثمن

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن دعوة بايدن لفرض الضرائب على الأثرياء، فخلال حملته الإنتخابية لعام ٢٠٢٤ دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، لفرض المزيد من الضرائب على الأثرياء والشركات قائلا:" لقد حان الوقت ليبدأ الأثرياء في دفع نصيبهم العادل".

من جانبه قال إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، إن الفقراء هم من يدفعون الثمن، هكذا رد الملياردير الأميركي إيلون ماسك على " بايدن" بعد دعوته لفرض نزيد من الضرائب على الأغنياء.



وتابع ماسك: أوافق على أننا يجب أن نجعل مخططات تجنب الضرائب بناء على ذلك من شأنه أن يزعج الكثير من المانحين، لذلك سنري الكثير من المانحين، لذلك سنرى أقوالا لكن بلا عمل.

سخر ماسك من تصريحات بايدن الأخيرة، ودعا إلى أعطاء كلمة السر إلى بايدن نفسه.

وفي سياق متصل، أثار ماسك الكثير من الجدل منذ شراءه منصة تويتر.

انتقد الديمقراطيين وسياسة بايدن، ووجه اتهامات لوسائل الإعلام بالتواطؤ معهم وفتح تغطية كاملة على تويتر، لكشف فساد نجل بايدن وأستغلال نفوذ والده، لتعزيز علاقاته مع أوكرانيا.