عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بايدن يدعو لفرض الضرائب على الأثرياء.. وماسك ساخرا: الفقراء سيدفعون الثمن

إيلون ماسك وجوبايدن
إيلون ماسك وجوبايدن

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن دعوة بايدن لفرض الضرائب على الأثرياء، فخلال حملته الإنتخابية لعام ٢٠٢٤ دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، لفرض المزيد من الضرائب على الأثرياء والشركات قائلا:" لقد حان الوقت ليبدأ الأثرياء في دفع نصيبهم العادل".

من جانبه قال إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، إن الفقراء هم من يدفعون الثمن، هكذا رد الملياردير الأميركي إيلون ماسك على " بايدن" بعد دعوته لفرض نزيد من الضرائب على الأغنياء.


وتابع ماسك: أوافق على أننا يجب أن نجعل مخططات تجنب الضرائب بناء على ذلك من شأنه أن يزعج الكثير من المانحين، لذلك سنري الكثير من المانحين، لذلك سنرى أقوالا لكن بلا عمل.

سخر ماسك من تصريحات بايدن الأخيرة، ودعا إلى أعطاء كلمة السر إلى بايدن نفسه.

وفي سياق متصل، أثار ماسك الكثير من الجدل منذ شراءه منصة تويتر.

انتقد الديمقراطيين وسياسة بايدن، ووجه اتهامات لوسائل الإعلام بالتواطؤ معهم وفتح تغطية كاملة على تويتر، لكشف فساد نجل بايدن وأستغلال نفوذ والده، لتعزيز علاقاته مع أوكرانيا.

بايدن فرض الضرائب الأثرياء إيلون ماسك الملياردير الأميركي منصة تويتر الرئيس الأميركي جو بايدن أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. الأهلي يضم نجم فيوتشر للموسم المقبل

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن ..وعقوبات للمخالفة

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

المحامية اعترفت.. لغز جديد في قضية قتل طبيب الساحل

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص .. غدا

ترشيحاتنا

توجيهات عاجلة من الرئيس.. ماذا فعلت الدولة للنهوض بقطاع التعليم العالي؟

الروس يراقبون .. قلق في بريطانيا بعد تدهور حالة البحرية الملكية

الوقت مناسب للشراء.. شعبة الذهب تكشف عن بشرة سارة للمواطنين بشأن الأسعار..فيديو

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن كارثة تدمير سد كاخوفكا

بخصر منحوت.. زوجة طارق العريان تثير الجدل باطلالة ملفتة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الكشف عن موعد زواجها..صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم رفقة خطيبها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع التين على الريق؟

بفص ثوم.. كيف تعالج صديد الأذن؟

الطبق بـ 50 جنيها .. التين الشوكى يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

تفاصيل جديدة عن أزمة احتفال أفشة.. وعروض احتراف لـ الشناوي |شاهد

طرقت باب النعش ليسمعها المشيعون.. عودة مسنة الي الحياة بعد 5 ساعات من وفاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ