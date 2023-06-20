بسمة وهبة: ابني عامل مداخلة وأنا رفضتها لأني عارفة هيقولي إيه.. فيديو

رفضت الإعلامية بسمة وهبة، استقبال اتصال من ابنها على الهواء مباشرة، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور".



وقالت الإعلامية: "ابني عامل مداخلة وأنا رفضتها، لأني عارفة هو يقولي إيه، طبيبي منعني من السفر بسبب ضعف مناعتي، وابني وزوجي يرفضان أن أسافر، لكنني مصرة، لكن مين يخاف على نفسه وهو في معية الله؟!".

سيكرمني مثل بقية الحجاج



وأضافت: "مين يخاف على نفسه وهو مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا طالعة وربنا هيحميني بإذنه تعالى وسيكرمني مثل بقية الحجاج، ادعوا لي، وإن شاء الله هروح وهرجع بالسلامة بإذن الله، وهدعي لكم جميعا، بس أنتم دايما قولوا آمين".

