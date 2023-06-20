فرج عامر: 4 أندية تتصارع لاستعارة نجم الأهلي.. تفاصيل

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن أن هناك صراع بين 4 أندية؛ من أجل استعارة لاعب الأهلي كريم الدبيس.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: “كريم الدبيس لاعب الأهلي، 4 أندية تتصارع من أجل استعارته من الأهلي، أحدهم قطري”.

يذكر أنه الإعلامي محمد فاروق، سبق أن إن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري فتح خط مفاوضات مع النادي الأهلي؛ من أجل بحث إمكانية الحصول على خدمات كريم الدبيس، الظهير الأيسر للقلعة الحمراء والمنضم من وادي دجلة .

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : "أشار مصدر داخل النادي الأهلي إلى رغبة إدارة الاتحاد السكندري في ضم كريم الدبيس ، لتدعيم الجبهة اليسرى.

وأوضح أنه حدث جس نبض من جانب إدارة الاتحاد السكندري مع الأهلي، من أجل بحث إمكانية ضم الدبيس في حال خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر في الفترة القادمة".