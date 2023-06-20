أخبار التكنولوجيا| فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق vivo X90s.. وتسريب سعر أرخص هاتف رائد من هونر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
Honor 90 Lite .. تسريب سعر أرخص هاتف رائد من هونر
منذ أيام، أتاحت شركة هونر الصينية هاتفها الأرخص Honor 90 Lite ضمن سلسلة Honor 90 على موقعها الرسمي في فرنسا، حيث جاء الهاتف مع عدد من الميزات والإمكانات الكبيرة ولكن الشركة لم تكشف عن سعر الهاتف حينها.
سامسونج تتوسع في برنامج الإصلاح الذاتي الخاص بها إلى أوروبا
توسعت شركة سامسونج الكورية الجنوبية في إطلاق برنامجها للإصلاح الذاتي لـ أوروبا حيث ستوفر سامسونج البرنامج في دول بلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، وسيكون البرنامج متاحا بحلول نهاية يونيو الحالي.
فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها المميز vivo X90s
أكدت شركة فيفو على صفحتها الرسمية على موقع Weibo موعد إطلاق هاتفها المميز vivo X90s، حيث بدأت الشركة حملتها الترويجية على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر عدد من الإعلانات الترويجية في الشوارع.
"تكنو" تستعد لطرح هاتف متوسط المدى بتصميم غريب
بدأت منذ فترة تظهر تسريبات عن Tecno Pova 5 4G من شركة "تكنو" والآن ظهرت تسريبات تكشف صور جديدة للهاتف القادم الذي بدى بلغة تصميم مختلف تماما عن تلك التي اعتادت الشركة أن تقدمها في عروضها السابقة.
اعرف كل تفاصيل مؤتمر Unpacked القادم من سامسونج
أصبح مؤتمر Unpacked الذي تقيمه شركة "سامسونج " قاب قوسين أو أدنى حيث من المقرر أن يُقام في 27 يوليو القادم، ومن خلالخ ستكشف رسميا عن منتجاتها الجديدة من Samsung Galaxy الحالية.
اليابان تكسر هيمنة جوجل وApple على متاجر التطبيقات بهذه الطريقة
تهيمن كلا من "جوجل" و "آبل" على متاجر التطبيقات من خلال متجر جوجل بلاي و App Store خاصة وأنهما المكانان الوحيدان اللذان يذهب كل الأشخاص لتنزيل تطبيقات جديدة لهواتفهم.