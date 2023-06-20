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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضهري اتقسم بعد وفاة والدي.. عائشة بن أحمد تنهار بالبكاء على الهواء

عائشة بن أحمد تبكي
عائشة بن أحمد تبكي على الهواء

انهارت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد من البكاء على الهواء، عندما تذكرت وفاة والدها، قائلة: "ضهري اتقسم".
 

وقالت عائشة بن أحمد خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"على شاشة "أون" : اكيد اي شخص والده أو والدته يتوفى ضهره ينقسم، وفعلا حسيت بضهري انقسم بعد وفاة والدي، والآن اعيش مع والدتي". 

واوضحت عائشة بن أحمد، أنها بعد وفاة والدها،  أمها تقيم معها  في مصر وأنها كانت برفقتها في شرم الشيخ، مضيفة أنها الشقيقة الصغرى بين شقيقين أكبر سناً وهما وليد  وكريم.

 

هدم العلاقات الزوجية

كشفت  الفنانة  التونسية  عائشة بن أحمد أن أحد أهم أسباب هدم العلاقات الزوجية أو الحب بين الطرفين؛ هو عدم التواصل والعند، قائلة: "مشكلات هدم العلاقات سببها عدم التواصل والعند، وإنك  تبقى متخيل أن هذه  الفتاة  بتاعتك ومش هتطلع براك  وأن بقائها مضمون او العكس  ".

 

عائشة بن احمد كلمة أخيرة لميس الحديدي اخبار التوك شو مصر تونس اخبار الفن

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