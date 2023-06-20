برلماني: شراكة مصر مع مؤسسة التمويل الدولية تعزز الاستثمار

أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بالقطاع الصناعي ضرورية كبيرة لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وبالتالي ارتفاع الاحتياطي النقدي، مشيرًا إلى أنه يجب العمل على تفعيل توجيهات الرئيس السيسي بتعميق توطين الصناعة المحلية.

وأضاف "القطامي"، في تصريحات له، اليوم، أن الأزمة الاقتصادية العالمية، أظهرت ضرورة الاعتماد الذاتي في توفير الاحتياجات الأساسية وذلك من خلال التوسع في قطاعي الزراعة والصناعة، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه مواجهة العجز الذي يواجهه الاحتياطي النقدي.

وشدد عضو مجلس النواب على أن تمكين القطاع الخاص سيكون له دور كبير في توطين الصناعة المحلية، مشيدًا في هذا الصدد بوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تحدد مساهمة ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والمخطط وصولها إلى 65%، مؤكدا أن هذا الأمر سينعكس بشكل كبيرة على عملية التنمية الاقتصادية.

وطالب النائب عمرو القطامي، بالإسراع في وتيرة تمكين القطاع الاقتصادي وجذب المستثمرين الأجانب من خلال امتيازات حقيقية تعمل على توسيع مشاركة المستثمرين في الأنشطة الاقتصادية المصرية.

وثمن في هذا الصدد الاتفاق الذي وقعته الحكومة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية، لتكون مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية ، مشيرًا إلى أن ذلك سيعزز الاستثمار ويعمل على جذب شركاء جدد وبالتالي ينعكس على نمو الاقتصادي المصري.