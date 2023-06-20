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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

طقس شديد الحرارة.. الأرصاد الفلسطينية تحذر المواطنين من التعرض للشمس الأيام القادمة

صدى البلد

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية في تقريرها ،اليوم الثلاثاء، أن يكون طقس اليوم صاف بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وطقس غدا يوم الأربعاء، سيكون حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

 كما توقعت الدائرة أن يكون طقس الخميس، حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 كما أنه من المتوقع أن يكون طقس يوم الجمعة المقبل،  حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية المواطنين خلال الأيام القادمة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

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