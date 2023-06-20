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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات

صدى البلد

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم /الثلاثاء/ بالبنوك المصرية .

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

ففي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع .


وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع .

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت 33.55 جنيه للشراء و33.70 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت العملة الأوروبية 33.66 جنيه للشراء و33.82 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.66 جنيه للشراء و33.82 جنيه للبيع .

وسجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 10 - 12 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني 39.26 جنيه للشراء و39.50 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 39.40 جنيه للشراء و39.63 جنيه للبيع، وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 39.49 جنيه للشراء و39.63 جنيه للبيع .

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سجل 8.39 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 99.52 جنيه للشراء و100.52 جنيه للبيع .

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