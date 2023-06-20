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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعم هائل.. إعلان أوكراني عن مليون قذيفة ردا على هجمات روسيا

قذائف
قذائف

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن الغرب يزيد من دعمه العسكري لأوكرانيا، مالا وسلاحا، وذلك وسط احتدام القتال بشكل كبير.

وفي ذلك، أعلنت  وزارة الخارجية الأوكرانية، عن دعم أوروبي كبير فيما يخص المقذوفات.

وذكرت الوزارة، أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على خطة لنقل مليون قذيفة إلى ‎أوكرانيا، مختلفة الأنواع.

يأتي ذلك، فيما قال مسؤولون أوكرانيون إن "التركيز الرئيسي" لروسيا لا يزال على الجبهة الشرقية للحرب ، لكن يبدو أن موسكو تنقل الموارد من أجزاء أخرى من أوكرانيا لدعم خط المواجهة في الجنوب.

في غضون ذلك ، ادعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين أن أوكرانيا لم تخسر أيا من مناطقها ، بل اكتسبت مناصب جديدة فقط .

وقال: "في بعض المناطق يتقدم مقاتلونا ، وفي بعض المناطق يدافعون عن مواقعهم ويقاومون اعتداءات المحتلين وهجماتهم المكثفة"، مضيفا:  "ليس لدينا مواقع خاسرة لدينا فقط محررة ".

وفي سياق الحرب،  قدمت المملكة المتحدة  تشريعا جديدا يسمح باستمرار العقوبات على روسيا وبالبقاء سارية  حتى تدفع موسكو تعويضات إلى كييف ، حسبما ذكرت لندن في بيان صحفي  أمس الاثنين، ستسمح القوانين الجديدة أيضًا للأفراد الخاضعين للعقوبات بالتبرع بالأموال المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا.

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