صحف الكويت| قطر والإمارات تعيدان التمثيل الدبلوماسي.. طلب عاجل لـ غوتيريتش من إسرائيل.. وتحذير أممي بسبب الأوضاع بالسودان



الكويت تعرب عن ترحيبها باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين الامارات وقطر

غوتيريش يطالب إسرائيل بوقف "القرارات المقلقة" المتعلقة بالاستيطان

مجلس الوزراء يشكل لجنة وزارية للتنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة

الأمم المتحدة تحذر من غرق السودان في الموت والدمار بسرعة غير مسبوقة

سفارة الكويت لدى مصر توجه نداءا لرعاياها

مصر تراقب أسماك القرش بالبحر الأحمر

4 شهداء في اقتحام صهيوني لمخيم جنين

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة النهار الكويتية نبأ ‏‎إعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر و ‎الإمارات وذلك تجسيدا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين.

ومن جانبها أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها ومباركة دولة الكويت باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين والذي يأتي تطبيقا لاتفاق العلا الذي تم في المملكة العربية السعودية الشقيقة في شهر يناير 2021.

وأكدت الوزارة على أن هذه الخطوة تجسد روح العلاقات الأخوية المتميزة بين دول مجلس التعاون وتعكس مدى حرص قادته على تعزيز أواصر التآخي وتوحيد الصف في البيت الخليجي الواحد وتعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يحقق تطلعات وآمال شعوب دول المجلس.

كما أشارت الصحيفة الي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل إلى وقف ما وصفها بـ"القرارات المقلقة" بشأن النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والتراجع عنها.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، عبر بيان، إن "الأمين العام يكرر أن المستوطنات هي انتهاك صارخ للقانون الدولي"، مؤكدا أنها "عقبة رئيسية أمام تحقيق حل على أساس دولتين قابل للاستمرار وسلام عادل ودائم وشامل".

واعتبر المتحدث أن "توسيع هذه المستوطنات غير الشرعية إنما هو محرك رئيسي للتوتر والعنف ويزيد الاحتياجات الإنسانية بشدة".

بينما صحيفة الراي اهتمت بأول اجتماع للحكومة الكويتية حيث شكل مجلس الوزراء، لجنة وزارية للتنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة لتحديد الأولويات والقوانين والموضوعات التي تحقق تطلعات الشعب، كما كلف وزير المالية مناف الهاجري القيام بإعداد مشروع برنامج عمل الحكومة وتقديمه لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة التنسيق الوزارية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري على أن تضم في عضويتها كلاً من: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار / د. سعد البراك، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان / فالح الرقبة، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ / فراس الصباح.

وعقد مجلـس الـوزراء اليوم الاثنين اجتماعه الأول بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة وأداء اليمين الدستورية أمام سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمـد الصباح ـ رئيس مجلـس الـوزراء.

كما أشارت الصحيفة الي تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش الاثنين من أنّ السودان يغرق في الموت والدمار بسرعة غير مسبوقة، في مستهلّ مؤتمر تستضيفه جنيف لتنسيق إيصال المساعدات إلى هذا البلد، حيث تتواصل الحرب من أكثر من شهرين.

وقال غوتيريس أمام المشاركين في المؤتمر إنّ «حجم وسرعة غرق السودان في الموت والدمار غير مسبوق. من دون دعم إضافي قوي يمكن أن يصبح السودان بسرعة مكاناً لانعدام القانون ولنشر عدم الأمان في أنحاء المنطقة».

ووجّهت الأمم المتحدة نداءين لمعالجة الأزمة عبر الاستجابة الإنسانية داخل السودان والاستجابة لاحتياجات اللاجئين في الدول المجاورة، معلنة عن حاجتها إلى 3 مليارات دولار هذا العام لم تحصل سوى على أقل من 17 في المئة منها.



وقال غوتيريش إنّ «الوضع في دارفور والخرطوم كارثي، فالقتال محتدم والناس يتعرضون لهجمات في منازلهم وفي الشوارع... خلال أكثر من شهرين بقليل، أُرغم مليونا شخص على ترك ديارهم بحثًا عن ملاذ في مناطق أكثر أمانًا في السودان أو خارج الحدود، وعبَر ما يقرب من نصف مليون شخص الحدود إلى البلدان المجاورة

ولفتت الصحيفة الي دعوة سفارة الكويت لدى مصر المواطنين الراغبين في السفر إلى جمهورية مصر العربية ضرورة الإفصاح في الإقرار المعد من قبل الجمارك المصرية عند الوصول والمغادرة عن أية مبالغ نقدية تتجاوز الـ 10,000 دولار (عشرة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، أما بالنسبة للنقد المصري فيسمح بمبلغ وقدره 5,000 جنيه مصري (خمسة آلاف جنيه مصري، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية ومصادرة تلك الأموال

بينما صحيفة القبس سلطت الضوء علي قيام السلطات في مصر خلال 48 ساعة، تركيب أجهزة رصد متصلة بالأقمار الصناعية لتتبع حركة وسلوك أسماك القرش في البحر الأحمر، بغرض اتخاذ إجراءات احترازية لحماية مرتادي المياه من هجمات تلك الأسماك.

وتأتي الخطوة بعد أيام من هجوم مروع لسمكة قرش من نوع «تايغر» على شاب روسي قبالة سواحل مدينة الغردقة، وأعلنت السلطات لاحقاً عن اصطيادها لتشريحها ودراسة أسباب خروجها إلى المياه الضحلة قرب الشاطئ وتنفيذ هذا الهجوم.

وتستقبل مدينة الغردقة شرقي البلاد «فرق متخصصة في مراقبة سلوك أسماك القرش لتركيب الأجهزة بالتنسيق مع باحثي محميات البحر الأحمر، بهدف التعرف على أسباب مهاجمة أسماك القرش المفترسة للإنسان ورصد تغير سلوكها وأسبابه».

وقال رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة المصرية محمد سالم، إن الأجهزة سترصد حركة أسماك القرش أفقياً ورأسياً، والمعلومات التي ستجمع من خلال هذا البرنامج ستتخطى نتائجها وفوائدها الحدود المصرية إلى سواحل الدول المجاورة، لأن هذه الأسماك تسافر لأكثر من 15 ألف كيلو متر في العام.

وتابع: «هذه الأجهزة ستُركب على ظهر أسماك القرش وستكون متصلة بالأقمار الصناعية، لتقديم معلومات دقيقة عن كل حركة وسلوكيات الأسماك»، مضيفاً «الأجهزة مجربة من قبل وأثبتت كفاءة في جمع البيانات عن سلوك أسماك القرش خصوصاً».

وأكمل: «لم نشرع في التنفيذ إلا بعد استيفاء الإجراءات والتدريبات اللازمة، للتأكد من دقة تركيب الأجهزة وأنها لن تسقط في المياه مثلاً أو تؤثر على الأسماك المدروسة، لضمان أن تكون المعلومات الواردة منها صحيحة وليس بها أي تشويش أو خطأ».

كما أشارت الصحيفة الي استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب 45 آخرون برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مخيم جنين في الضفة الغربية صباح اليوم الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن طائرات صهيونية قصفت أهدافا في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ الانتفاضة الثانية قبل 20 عاما.

وقال جيش الاحتلال الصهيوني إن هدف العملية العسكرية في جنين هو اعتقال مطلوبين فلسطينيين.

وأشار إلى أنه يواصل تنفيذ «نشاط عسكري» في المخيم، مشيرا إلى أن عمليته العسكرية يتم تأمينها برا وجوا، وأن سحب آلياته العسكرية من هناك سيستمر عدة ساعات.



