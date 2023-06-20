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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الضرائب: صدور قرار المرحلة الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني

صدى البلد

أعلن " الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " عن صدور قرار المرحلة الرابعة ( المرحلة الثانية الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني رقم (396) لسنة 2023 ، بإلزام الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقائمة المرفقة بهذا القرار ، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية ، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائى ، وذلك اعتبارًا من 15 يوليو 2023 . 

وأوضح " الدكتور فايز الضباعني " أنه يمكن الإطلاع على قرار المرحلة الرابعة ( المرحلة الثانية الفرعية) لمنظومة الإيصال الالكتروني ، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي  الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى: 

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

   

وأشار " الدكتور فايز الضباعني " أنه يمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني  من خلال الرابط التالى :

https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية   " أن الممولين / المكلفين  الملزمين بالقرار رقم ( 396 ) لسنة 2023   عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية . 

  وأوضح " الدكتور فايز الضباعني  " أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، ، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».

  وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن مصلحة الضرائب قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب ، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني ، كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) على الرابط التالي :  https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

    وطالب " الدكتور فايز الضباعني " الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بمتابعة البريد الالكتروني الخاص بهم بصفة مستمرة حيث أن المصلحة ستقوم بإرسال روابط ورش عمل لتقديم الدعم الفني لمنظومة الايصال الالكتروني بشكل دوري ، وكذلك متابعة بورتال مصلحة الضرائب المصريه دليلك للتعامل مع الإيصال الالكتروني لمتابعه كل الاشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.

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