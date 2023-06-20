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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد اذان المغرب ومواقيت الصلاة 2 ذي الحجة بالقاهرة والجيزة واسكندرية واسوان

صدى البلد

أصبح موعد اذان المغرب ومواقيت الصلاة ثاني يوم فى العشر من ذي الحجة محل بحث الكثير من المسلمين عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك لمعرفة مواقيت الصلاة.

ويحرص الكثير من المسلمين فى شتى بقاع الأرض وفي مصر خاصةً على صيام العشر الأوائل من ذي الحجة ويحرصون دائما على معرفة موعد اذان المغرب طوال أيام العشر الأوائل من ذي الحجة لما لهذه الأيام من ثواب وفضل عظيم، ومع حرص الكثيرين على الصيام يكون الحرص على الالتزام الكامل بالصلاة في وقتها وهو الأمر المطلوب من كل مسلم طوال عمره.

موعد اذان المغرب فى القاهرة 

يؤذن لصلاة المغرب فى تمام الساعة ٧:٥٩ م

مواقيت الصلاة ثاني يوم من العشر من ذي الحجة 

الظهر ١٢:٥٦ م

العصر ٤:٣٢ م

العشاء ٩:٣٣ م

موعد اذان المغرب فى المحافظات 

الجيزة : ٧:٥٩ م مساءً .

الإسكندرية: 8:07 مساءً.

أسوان: 7:38 مساءً.

الإسماعيلية: 7:56 مساءً.

 سوهاج: 7:49 مساءً.

 دمياط: 8:00 مساءً.

 قنا: 7:44 مساءً.

 الأقصر: 7:43 مساءً.

 المنصورة: 8.00 مساءً.

 أسيوط: 7:52 مساءً.

دعاء الرسول عند الإفطار 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من  دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى".

دعاء الرسول عند الإفطار موعد أذان المغرب مواقيت الصلاة ثاني يوم من العشر من ذي الحجة موعد أذان المغرب في المحافظات

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