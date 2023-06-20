ردود فعل طلاب الثانوية العامة على امتحان اللغة الأجنبية الثانية | شاهد

أعرب طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم، بامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ورصدت عدسة صدى البلد آراء طالبات الثانوية العامة، من احد مدارس المعادي، وجاءت ردود الفعل متباينة.

قالت الطالبة اسراء، أن امتحان الايطالي جاء في مستوى الطالب المتوسط، وجاءت اسئلته سهلة والوقت كافي.

وتابعت مروة، ان امتحان الالماني، جاء سهل باستثناء سؤالين فقط واجهت صعوبة بهم.

واشارت كارن، ان امتحان اللغة الفرنسية جاء في سهل وتتوقع ان تحصل على الدرجة النهائية.

وأدى طلاب الصف الثالث الثانوي، بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحان اللغة الأجنبية الثانية "الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الاسبانية، الصينية"، والذي يأتي ضمن امتحانات الثانوية العامة 2023.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.



واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.https://fb.watch/lh6-ttY_PT/?mibextid=qC1gEa

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