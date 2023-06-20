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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على وافدة في الإمارات.. السبب مفاجأة

النيابة الإماراتية
النيابة الإماراتية

أصدرت  النيابة العامة في أبوظبي، بالإمارات؛ قرارا بحبس متهمة من جنسية عربية، على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامها بنشر فيديو من شأنه إثارة خطاب الكراهية باستخدام الشبكة المعلوماتية، بأن بثت مقطع فيديو عبر إحدى قنوات التواصل الاجتماعي، يتضمن الإساءة إلى الرجال وفئة العمالة المساعدة، وذلك بما يتنافى مع الأعراف والأخلاقيات العامة.

ووفق صحيفة الإمارات اليوم؛ فإن  نيابة أبوظبي، أمرت بضبط وإحضار المتهمة، على خلفية انتشار المقطع المصور وتداوله على نطاق واسع من خلال منصات التواصل المتعددة، مع اتخاذها جميع الإجراءات القانونية في التعامل مع الواقعة المتداولة وإجراء التحقيقات اللازمة.

وذكرت النيابة العامة في أبوظبي، أن تلك الأفعال يجرمها القانون في دولة الإمارات، إذ تنص المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل.

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