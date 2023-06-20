خفر السواحل الأمريكي يكشف موعد نفاد الأكسجين من غواصة "تيتانيك" المفقودة

قال خفر السواحل الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الجهود المبذولة لتحديد موقع الغواصة التي فقدت أثناء رحلتها إلي حطام سفينة تيتانيك لم تسفر عن أي نتائج، حيث من المقرر أن يتضاءل الأكسجين المتبقي على متن الغواصة في غضون 40 ساعة.

وقال مسؤول في خفر السواحل الأمريكي: “اليوم، لم تسفر جهودنا في البحث عن أي نتائج".

وأوضح خفر السواحل الأمريكي، أن الأكسجين المتاح للتنفس على الغواصة يكفي لمدة 40 ساعة فقط.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدولة الفرنسي للبحار، هيرفيه بيرفيل، إن المعهد الفرنسي للأبحاث البحرية أرسل سفينته الأطلسية إلى مكان اختفاء الغواصة السياحية العملاقة، التي اختفت خلال رحلة استكشافية إلى حطام سفينة تيتانيك.

وحسب صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، قال بيرفيل، إن “السفينة على متنها روبوت استكشاف قادر على الغوص إلى عمق كبير من المتوقع أن يصل إلي مكان اختفاء الغواصة السياحية العملاقة بحلول الساعة 8 مساء بتوقيت باريس”.

وأضاف: “سيتعين على روبوت “فيكتور-6000” النزول إلى حطام السفينة على عمق 4 آلاف متر… وتم تجهيز الروبوت بمعدات المراقبة وهو مصمم للعمل على عمق يصل إلى 6 كيلومترات”.