في عرض البحر.. ماريتا الحلاني تقضي شهر العسل بالمالديف

تستمتع الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني بقضاء شهر العسل رفقة زوجها كميل أبي خليل في جزر المالديف.

وكشفت ابنة المطرب عاصي الحلاني عن صورها علي متن مركب فى عرض البحر بعد مرور أيام من حفل زفافها.

وتحرص الفنانة ماريتا الحلاني على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها من خلال نشر صور وفيديوهات خاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

من هو كميل أبى خليل زوج ماريتا عاصى الحلانى

موسيقي ومدير إنتاج ورجل أعمال لبناني .

يعمل كميل أبى خليل حاليًا رئيس قسم الإنتاج في منصة الأغاني الشهيرة أنغامي.

كما يعمل لدى العديد من الشركات الغنائية الأخرى، الأمر الذي ساهم بلقائه مع ماريتا لتنشأ بين الثنائي قصة حب تكللت بالخطوبة وقريباً بالزواج.

آخر أعمال ماريتا الحلاني

يذكر أن آخر أعمال ماريتا الحلاني أغنية "أنا بنت" التي تم طرحها فى شهر مارس الماضي عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" الاغنية من كلمات وألحان ماريتا الحلاني، وتوزيع جمال ياسين.

معلومات عن ماريتا الحلاني

وُلدت ماريتّا الحلانيّ في مدينة بيروت اللبنانيّة عام 1997، وبدأت مسيرتها الفنيّة في سنٍ باكرة. وهي ابنة الفنان عاصي الحلاني وملكة جمال لبنان كوليت بولس ولها شقيقة تدعى دانا وشقيق يدعى الوليد.

وطرح عاصي الحلاني مؤخرا أغنية بعنوان "ضحكة حبيبي" التي حققت نجاحا كبيرا عبر قناتة "يوتيوب" وهي من كلمات عبير ابو اسماعيل، ألحان سليم سلامة، توزيع هادي كريم.