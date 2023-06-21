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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يطالب بوضع وثيقة لـ السياسات الضريبية

أكمل نجاتي
أكمل نجاتي

أكد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرسوم في الماضي كانت كثيرة علي المستثمرين، ولكن المستثمر الأجنبي كان لا يشعر بتلك الرسوم بسبب العملة، معلقًا :" فارق العملة تغطي، ولكن المستثمر الصغير المحلي كان يعاني من بعض المشكلات".

وأضاف خلال حواره على القناة الأولي، أن المستثمر يكون لديه عدم ثبات، وأنه في التنسيقية هناك مطالب بأن يكون هناك ثبات السياسات الضريبية، وأن يتم وضع وثيقة لـ السياسات الضريبية.

وأشار إلي أن الحوار الوطني، يطرح به كل القضايا، من اجل الحصول على حلول لها، وأن هنام نقاش حول إصلاح الإدارة المالية العامة و السياسات الصناعية.

ولفت إلى أن هناك محافظات في مصر جاذبة لـ الاستثمار، وهناك محافظات طاردة لـ الاستثمار، وأن ذلك يكون بسبب زيادة تكلفة الصناديق الخاصة  علي المستثمرين.

 

مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب المستثمرين المستثمر السياسات الضريبية

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