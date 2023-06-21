ينذر بفيضانات خطيرة|ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا يهدد حياة 240 مليون شخص

تشهد الأنهار الجليدية تغيرات خطيرة بسبب المناخ وتداعياته، بينما كشفت تقارير جديدة يتوقع فقدان الأنهار الجليدية في منطقة هندوكوش بجبال الهيمالايا في قارة آسيا، ما يصل إلى 75 % من حجمها بحلول نهاية القرن، بحدوث فيضانات خطيرة







وبحسب ما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية، يعيش في تلك المناطق اكثر من 240 مليون شخص من المتوقع ان يعانون من نقص المياة بشدة خلال الفترات المقبلة.



وأكد فريق العلماء في تقريرهم أن هناك زيادة كبيرة في معدلات فقدان الجليد في هذه المنطقة التي توجد بها قمتا إيفرست وكيه 2 الشهيرتان.

وخلال العقد الماضي، كان ذوبان الأنهار الجليدية بتلك المنطقة أسرع بنسبة 65 %، مقارنة بالعقد السابق، وذلك وفقا لتقييم أصدره المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال ومقره كاتمندو، وهو هيئة علمية حكومية دولية معنية بالمنطقة.

وتعتمد الأماكن التي ستذوب فيها الأنهار الجليدية، بشكل كبير على الموقع، فعند ارتفاع حرارة الكوكب ثلاث درجات مئوية، وهو مستوى يوشك العالم على بلوغه تقريبًا في ظل سياسات المناخ الحالية، ستفقد الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا الشرقية، التي تشمل نيبال وبوتان، ما يصل إلى 75 % من الجليد، بينما ستصل النسبة إلى 80 % عند ارتفاع الحرارة إلى أربع درجات مئوية. ويثير هذا الفهم الجديد لحقيقة الأوضاع قلقا بالغا لمن يعيشون في منطقة هندوكوش.