عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ينذر بفيضانات خطيرة|ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا يهدد حياة 240 مليون شخص

ذوبان الجليد
ذوبان الجليد

تشهد الأنهار الجليدية تغيرات خطيرة بسبب المناخ وتداعياته، بينما كشفت تقارير جديدة يتوقع فقدان الأنهار الجليدية في منطقة هندوكوش بجبال الهيمالايا في قارة آسيا، ما يصل إلى 75 % من حجمها بحلول نهاية القرن، بحدوث فيضانات خطيرة 
 

txt

أفضل صيغ الاستغفار .. 12 كلمة تمحو خطاياك ولو كانت مثل الجبال

txt

كيف أنشأت أوكرانيا جيشها من الطائرات بدون طيار وقادتها لمواجهة روسيا؟.. تفاصيل كاملة وكشف لدور الصين الكبير مع كييف



وبحسب ما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية، يعيش في تلك المناطق اكثر من 240 مليون شخص من المتوقع ان يعانون من نقص المياة بشدة خلال الفترات المقبلة. 

وأكد فريق العلماء في تقريرهم أن هناك زيادة كبيرة في معدلات فقدان الجليد في هذه المنطقة  التي توجد بها قمتا إيفرست وكيه 2 الشهيرتان.

 وخلال العقد الماضي، كان ذوبان الأنهار الجليدية بتلك المنطقة أسرع بنسبة 65 %، مقارنة بالعقد السابق، وذلك وفقا لتقييم أصدره المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال ومقره كاتمندو، وهو هيئة علمية حكومية دولية معنية بالمنطقة.

 

وتعتمد الأماكن التي ستذوب فيها الأنهار الجليدية، بشكل كبير على الموقع، فعند ارتفاع حرارة الكوكب ثلاث درجات مئوية، وهو مستوى يوشك العالم على بلوغه تقريبًا في ظل سياسات المناخ الحالية، ستفقد الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا الشرقية، التي تشمل نيبال وبوتان، ما يصل إلى 75 % من الجليد، بينما ستصل النسبة إلى 80 % عند ارتفاع الحرارة إلى أربع درجات مئوية. ويثير هذا الفهم الجديد لحقيقة الأوضاع قلقا بالغا لمن يعيشون في منطقة هندوكوش.

الأنهار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضي منصور بعد توصية بإلغاء حكم عزله من رئاسة الزمالك

بعد المماطلة.. قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

طلاق وضبط المصور.. تطورات جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق| فيديو

مهاجم سوبر.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

أحمد حسن يعلن راتب عمر السومة في الموسم الواحد

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقد مع اتحاد جدة

نجم الأهلي السابق يحسم الجدل بشأن رحيل حسين الشحات عن الفريق

نجم الأهلي ينتقل للجونة على سبيل الإعارة

موضوعات متعلقة

بقايا إنسان.. دليل عمره 86 ألف عام يكشف أسرار قارة إفريقيا

مشهد رائع.. تجمع الحيتان في سواحل الأرجنتين

دب ضخم يهجم على أمريكي أثناء تناول القهوة أمام منزله

شلل مروري تام.. الصراصير تغزو مدينة أمريكية

بدأها رشيد وقلده آخرون.. جزائري يتزوج من فتاتين في ليلة واحدة

انتهكت الاتفاق.. الممثل كيفن كوستنر يتهم طليقته بالاستيلاء على منزله الفاخر

غذاء خاص.. أخصائية روسية تنصح بتلك الأطعمة للحفاظ على صحة القلب

يثير أسئلة أخلاقية جادة | القصة الكاملة لـ جنين بشري بمواد صناعية

ترشيحاتنا

الأمن يضبط سيدة تركت طفلاً رضيعاً أمام دار رعاية بالقليوبية

ينذر بفيضانات خطيرة|ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا يهدد حياة 240 مليون شخص

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. صرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى

الغواصة المفقودة.. 3 طائرات عسكرية أمريكية للمساعدة في البحث

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة ثالث أيام العشر من ذي الحجة

رسميا.. اتحاد جدة يعلن تعاقده مع كانتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مختلفة لعمل الممبار فى عيد الأضحى.. أبرزها الصينية والمحشي سبانخ

علاقة صادمة بين ارتفاع درجات الحرارة وحصوات الكلى.. اكتشفها

لهذه الأسباب.. تعرف على فوائد القرفة قبل النوم

10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون.. رقم 6 ستبهرك| تابع

فيديو

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

حكاية البلوجر أم سليم.. خدعت الجمهور بخيانة زوجها جبس مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ