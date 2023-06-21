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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت يٌفجر مفاجأة مدوية بشأن تجديد حسين الشحات مع الأهلي

صدى البلد

اعتبر الإعلامي هاني حتحوت أنه من حق حسين الشحات، لاعب الأهلي، المفاضلة في مسألة تجديد تعاقده مع النادي الأهلي رافضًا مسألة إظهار اللاعب أمام الجمهور على أنه مقصر في حق النادي.

وقال حتحوت، خلال برنامج "الماتش"، عبر قناة "صدى البلد"، حسين الشحات بالفعل تنازل عن الكثير من أجل الانضمام للأهلي وعقده ليس ضمن الفئة الأولى في النادي الأهلي".

وأردف قائلًا: "حسين الشحات لم يقدم خلال سنواته الأولى مع الأهلي الأداء المنظر وأفضل فتراته مع النادي هي النصف الأخير من هذا الموسم ما جعل التعاقد معه مطلبًا جماهيريًا بل وإداريًا داخل النادي الأهلي".

وتابع: "على مدار أربعة مواسم ونصف الموسم لم يقدم حسين الشحات الأداء المنتظر منه، ولو خرجت إدارة الأهلي في بداية الموسم وأعلنت عدم تجديد تعاقدها مع حسين الشحات لما حدث أي ضجة".

وأشار حتحوت إلى أنه "الآن هناك تفاوض بين اللاعب والنادي، ومش لازم في القصة يكون هناك شرير وطيب، ومش لازم يكون واحد يتحط في وش الجمهور على أنه مقصر.. من حق كل طرف أن يقدم طلباته والعروض المطروحة عليه".

وأوضح قائلًا: "من حق اللاعب أن يتم مقارنة عرض الأهلي بالعروض المقدمة له.. ومن حق النادي أن يقارن بين ما سيقدمه اللاعب أو اللاعبين الآخرين أو لاعب إذا تم استقدامه سيقدم نفس المستوى بعقد مالي أقل".

وذكر حتحوت أن الجديد في مسألة حسين الشحات أنه كان من المفترض عقد جلسة للاعب مع أمير توفيق اليوم ولكنها لم تتم، وحسين الشحات ذهب للتمرين اليوم بشكل طبيعي.

وأكد حتحوت أنه حتى الآن لا يوجد أي اتفاق مع اللاعب بشأن تجديد تعاقده مع النادي.

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