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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آسفة فهمتك غلط وضميري وجعني.. ماذا حدث بين أسماء جلال وإحدى الفتيات

الفنانة أسماء جلال
الفنانة أسماء جلال

كشفت الفنانة أسماء جلال عن  موقف جمعها بإحدى الفتيات عبر منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت أسماء جلال: “امبارح كنت بتعشى في مكان ما وحصل موقف من بنت قاعدة بتتعشى وقالتلي كلام أنا فهمته غلط وكان رد فعلي مش ألذ حاجة ف يارب البنت اللي أنا كنت مش ألذ حاجة معاها تكون بتقرأ الكلام ده لأني من إمبارح وأنا ضميري وجعني”.

وتابعت: “وبفكر طول اليوم انهاردة إزاي ممكن أوصلك واعتذرلك.. أنا آسفة أنا فهمتك غلط، ولما فكرت عرفت إن نيتك كانت كويسة أنا اللي اتسرعت.. حقك عليا وآسفة لو زعلتك أنا بجد مكنتش أقصد يارب تشوفي الكلام ده”.

وتتواجد الفنانة أسماء جلال بقوة في السينما المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث تشارك في بطولة 3 أفلام مع كوكبة كبيرة من النجوم.

الفيلم الأول هو الفيلم الاجتماعي الكوميدي "وش ف وش"، الذي تقدم خلاله دور فتاة اسمها "سلمى"، ويشاركها البطولة محمد ممدوح "تايسون"، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، أنوشكا، سلوى محمد علي، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، خالد كمال. ومن إخراج وليد الحلفاوي.

وتشارك أيضًا في فيلم "آل شلبي"، والذي تقدم خلاله دور "ليلى"، من بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، هيدي كرم، حسن مالك، خالد سرحان، علي الطيب. من إخراج أيتن أمين.

 

أما الفيلم الثالث فهو "رحلة البحث على فستان الزفاف"، ويشارك بطولته الفنانة ياسمين رئيس، من إخراج جيلان عوف، وإنتاج محمد حفظي.

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