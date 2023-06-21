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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن عن مساعدات للسودان والدول المجاورة بقيمة 172 مليون دولار

أمريكا
أمريكا

 أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات إنسانية إضافية لشعب السودان والدول المجاورة التي تعاني من آثار الأزمة الإنسانية المستمرة بقيمة 172 مليون دولار. 
وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أنه من خلال هذا التمويل، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 550 مليون دولار من المساعدات الإنسانية في هذه السنة المالية للسودان والدول المجاورة، بما في ذلك تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى للاستجابة لاحتياجات اللاجئين والنازحين داخليًا والأشخاص المتضررين من النزاع في المنطقة.
وأشار البيان إلى أنه من أجل أن يكون لهذه المساعدة الإنسانية أكبر تأثير ممكن وإنقاذ حياة عدد لا يحصى من الأرواح، يجب على السلطات السودانية إزالة القيود البيروقراطية والأمنية المرهقة التي تعيق شحنات المساعدات المنقذة للحياة.
وذكر البيان أنه يتم الاحتفاظ بالإمدادات المنقذة للحياة في الجمارك ويتم توجيهها عبر طرق طويلة وخطيرة حتى تصل للمجتمعات الأكثر احتياجًا.. بالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع عمال الإغاثة الحصول على التأشيرات المطلوبة لدخول البلاد وتقديم المساعدة. 
وأشار البيان إلى أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة مستمرتان في التواصل مع الأطراف يوميًا لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
ودعت الولايات المتحدة السلطات إلى إزالة هذه الحواجز وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة.
وخلص البيان بالقول إن “الولايات المتحدة تظل أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية لشعب السودان، وسنواصل دعمنا للسكان المعرضين للخطر داخل السودان وأولئك الذين أجبروا على الفرار بسبب الصراع.. بينما نسعى لتحديد طرق أخرى للمساعدة، ما زلنا نعتقد أن وقف إطلاق النار والحل التفاوضي هما أفضل السبل لتحقيق حل طويل الأجل يعالج أسباب هذه الأزمة الإنسانية”.

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