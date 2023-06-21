شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن حسين الشحات

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، تفاصيل أزمة حسين الشحات، نجم الفريق، خلال الفترة الماضية.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام”، أن الأهلي وقع عقوبة على حسين الشحات عقب مباراة الفريق أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب اعتراضه على التبديل، مشددا على أن اللاعب كان غاضبا وحزينا.

وقال شوبير إن هناك جلسة كان من المفترض أن تجمع الشحات وأمير توفيق، مدير التعاقدات، أمس الثلاثاء، لتجديد العقد، ولكن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، فضل عقد جلسة مع اللاعب قبلها.

وشدد على أن عبد الحفيظ أكد للشحات أهمية وجوده في الفريق حاليا، خاصة أنه أحد الأعمدة الأساسية للفريق.

وأضاف أن الجلسة قامت بمفعول السحر مع اللاعب، وانتهت وهو في حالة نفسية رائعة، وسيتم تجديد عقده مع الفريق.