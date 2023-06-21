عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم صلاح عبد الله بمهرجان القومى للمسرح

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض النجم الكبير  صلاح عبد الله، وذلك خلال خلال حفل افتتاح دورته الـ 16، والتي ستنطلق في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس المقبل، ويأتي ذلك التكريم تقديرا للمسيرة الفنية الكبيرة والحافلة بالأعمال المتميزة التي حفرت في ذاكرة الشارع المصري، والتي تنوعت ما بين السينما والمسرح والتليفزيون  .

واختارت اللجنة العليا بالمهرجان الفنان صلاح عبد الله لأنه يستحق التكريم وعن جدارة؛ لأنه أعطي للمسرح الكثير وقدم تجارب مسرحية قبل الاحتراف، وفي مسرح الجامعة تدرب وتخرج  من خلاله كمخرج الكثير من النجوم، وهو مكسب حقيقي لكل مخرج وإضافة لكل عمل يشارك فيه، وذلك لقدرته الهائلة على تقديم الأدوار بتلقائية شديدة وبمهارة متقنة وبكاريزما مُحببة للجمهور.

صلاح عبد الله

فيما عَبر صلاح عبد الله عن سعادته بالتكريم حيث قال إنه رغم تكريمه في العديد من المحافل الدولية والمحلية، إلا أن تكريم مهرجان المسرح المصري له طابع خاص بالنسبة له، حيث وصفه بأنه بمثابة الجوهرة التي تتوج مسيرته الفنية.

بعد الحكم على مى العيدان.. تعليق نارى من ابنة أحمد بدير فى قضية والدها

بدون فلتر.. ياسمين عز تثير الجدل بصورة عفوية

51 شمعة في عيد ميلاد حسناء الفن نرمين الفقي.. سر عدم زواجها

نفسى أحذفه.. غادة إبراهيم تروى تفاصيل مشهد جرئ تسبب فى طلاقها

يشار إلى أن صلاح عبد الله قدم للمسرح المصري العديد من المسرحيات، بدأت عند التحاقه بكلية التجارة، فقد جذبته فرقة تمثيل الجامعة، وأعجب بما تقدمه من أعمال مسرحية على خشبة مسرح الكلية، وبعدها قرر تكوين فرقة مسرحية للهواة أطلق عليها اسم «تحالف قوى الشعب العامل»، لأنها ضمت بعض العمال والحرفيين، ونجحت في لفت الأنظار إليها، حيث قدم من خلالها كممثل ومخرج عددا من العروض المسرحية لكبار الكتاب في تلك الفترة ومنها «آه يا بلد» لسعد الدين وهبة و«عسكر وحرامية» لألفريد فرج.

صلاح عبد الله قدمه المخرج الكبير شاكر عبد اللطيف في مسرحية «رابعة العدوية»، وبعدها رشحه للانضمام إلي فرقة «ستديو 80» التي كونها الفنان محمد صبحي والمؤلف لينين الرملي، وكانت البداية بمسرحية "المهزوز" ثم "إنت حر" ، ثم " الهجمي "، وقدم أيضا تجارب لمسرح الدولة مع المخرج ناصر عبد المنعم من خلال مسرحية " رحلة حنظلة "، ومن أعماله المسرحية أيضا في مسرح القطاع الخاص مسرحيات: حودة كرامة، فيما يبدو سرقوا عبدو، حمري جمري، وله تجارب كثيرة في مسرح التليفزيون مع عدة مخرجين .

كما أن رصيده السينمائي كبير وقدم الكثير من الأعمال منها مثلا : صياد اليمام، دم الغزال، رسائل البحر، كتيبة الإعدام، كرسي في الكلوب، مقلب حرامية، حليم، الرهينة، وغيرها من الأعمال المميزة، أما عن التليفزيون فتعددت أعماله التليفزيونية التي مثلت علامة في الدراما المصرية مثل: سنبل بعد المليون،  ذئاب الجبل، شيكورونة، ريا وسكينة، الجماعة، حدائق الشيطان، عوالم خفية، فرح العمدة، الدالي، سكة الهلالي وغيرها من الأعمال الدرامية التي مازالنا نتذكرها.

الفنان صلاح عبد الله الفنان محمد رياض المهرجان القومي للمسرح المهرجان القومي للمسرح المصري صلاح عبد الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه أعتدى عليها لنصف ساعة

جرائم مخلة بالشرف.. هل يعود مرتضى منصور للزمالك؟

سامحوني جميعا.. عبد الناصر زيدان يعلن اعتزاله الإعلام نهائيا

عاودت الهبوط.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء وهذا سعر عيار 21

بدون فلتر.. ياسمين عز تثير الجدل بصورة عفوية

700 جنيه|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب لأول مرة بمصر وعيار21 مفاجأة

بعد الحكم على مى العيدان.. تعليق نارى من ابنة أحمد بدير فى قضية والدها

موضوعات متعلقة

رقم خرافي.. سعر فستان تارا عماد يثير جدل فى بيت الروبي

بدون فلتر.. ياسمين عز تثير الجدل بصورة عفوية

51 شمعة في عيد ميلاد حسناء الفن نرمين الفقي.. سر عدم زواجها

بعد الحكم على مى العيدان.. تعليق نارى من ابنة أحمد بدير فى قضية والدها

أصالة تحيى حفلا فى الإمارات يوم 29 يونيو

أزمات في حياة الفنانين.. مشهد جرئ تسبب فى طلاق غادة إبراهيم.. وقبلة فرقت بين لبلبة وحسن يوسف.. وخطيب حورية فرغلى فسخ خطوبتها بسبب كلمنى شكرا

3 غرز فى وجهها.. أول تعليق صادم من شاب أعتدى على ممثلة شهيرة

على بدر خان رئيسا شرفيا لمهرجان السينما العربية بشرم الشيخ

ترشيحاتنا

شوبير يعلن تفاصيل عودة إمام عاشور وبن شرقي للزمالك

وزير الأمن الإسرائيلي يُستثنى من حضور جلسات الكابنيت

سوريا تعانق العالم من جديد.. من يستثمر أولا في دمشق| تقرير

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد أعمال المرافق بمنطقة «بيت الوطن»

في ذكرى وفاة شاعر النيل.. نظم قصائد للأحداث الهامة وتمتع بذاكرة قوية

لأصحاب البصر القوي.. اكتشف حيوانين مفقودين خلال 43 ثانية بصورة الوهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هروب سلحفاة لمدة عامين.. وصاحبتها تعثر عليها في مكان صادم

تغير لون البول ورائحته علامة على أنك تعاني من هذه الأمراض.. احذرها

بمناسبة عيد الأضحى| 5 هدايا حكومية للمواطن وهذه الخدمة مجانًا

طرق مختلفة لعمل الممبار فى عيد الأضحى.. أبرزها الصينية والمحشي سبانخ

فيديو

فتوات وشيكات بـ8 ملايين جنيه.. القبض على زوج الفنانة بوسي بسبب طليقها

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ