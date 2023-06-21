تكريم صلاح عبد الله بمهرجان القومى للمسرح

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض النجم الكبير صلاح عبد الله، وذلك خلال خلال حفل افتتاح دورته الـ 16، والتي ستنطلق في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس المقبل، ويأتي ذلك التكريم تقديرا للمسيرة الفنية الكبيرة والحافلة بالأعمال المتميزة التي حفرت في ذاكرة الشارع المصري، والتي تنوعت ما بين السينما والمسرح والتليفزيون .

واختارت اللجنة العليا بالمهرجان الفنان صلاح عبد الله لأنه يستحق التكريم وعن جدارة؛ لأنه أعطي للمسرح الكثير وقدم تجارب مسرحية قبل الاحتراف، وفي مسرح الجامعة تدرب وتخرج من خلاله كمخرج الكثير من النجوم، وهو مكسب حقيقي لكل مخرج وإضافة لكل عمل يشارك فيه، وذلك لقدرته الهائلة على تقديم الأدوار بتلقائية شديدة وبمهارة متقنة وبكاريزما مُحببة للجمهور.

صلاح عبد الله

فيما عَبر صلاح عبد الله عن سعادته بالتكريم حيث قال إنه رغم تكريمه في العديد من المحافل الدولية والمحلية، إلا أن تكريم مهرجان المسرح المصري له طابع خاص بالنسبة له، حيث وصفه بأنه بمثابة الجوهرة التي تتوج مسيرته الفنية.

يشار إلى أن صلاح عبد الله قدم للمسرح المصري العديد من المسرحيات، بدأت عند التحاقه بكلية التجارة، فقد جذبته فرقة تمثيل الجامعة، وأعجب بما تقدمه من أعمال مسرحية على خشبة مسرح الكلية، وبعدها قرر تكوين فرقة مسرحية للهواة أطلق عليها اسم «تحالف قوى الشعب العامل»، لأنها ضمت بعض العمال والحرفيين، ونجحت في لفت الأنظار إليها، حيث قدم من خلالها كممثل ومخرج عددا من العروض المسرحية لكبار الكتاب في تلك الفترة ومنها «آه يا بلد» لسعد الدين وهبة و«عسكر وحرامية» لألفريد فرج.

صلاح عبد الله قدمه المخرج الكبير شاكر عبد اللطيف في مسرحية «رابعة العدوية»، وبعدها رشحه للانضمام إلي فرقة «ستديو 80» التي كونها الفنان محمد صبحي والمؤلف لينين الرملي، وكانت البداية بمسرحية "المهزوز" ثم "إنت حر" ، ثم " الهجمي "، وقدم أيضا تجارب لمسرح الدولة مع المخرج ناصر عبد المنعم من خلال مسرحية " رحلة حنظلة "، ومن أعماله المسرحية أيضا في مسرح القطاع الخاص مسرحيات: حودة كرامة، فيما يبدو سرقوا عبدو، حمري جمري، وله تجارب كثيرة في مسرح التليفزيون مع عدة مخرجين .

كما أن رصيده السينمائي كبير وقدم الكثير من الأعمال منها مثلا : صياد اليمام، دم الغزال، رسائل البحر، كتيبة الإعدام، كرسي في الكلوب، مقلب حرامية، حليم، الرهينة، وغيرها من الأعمال المميزة، أما عن التليفزيون فتعددت أعماله التليفزيونية التي مثلت علامة في الدراما المصرية مثل: سنبل بعد المليون، ذئاب الجبل، شيكورونة، ريا وسكينة، الجماعة، حدائق الشيطان، عوالم خفية، فرح العمدة، الدالي، سكة الهلالي وغيرها من الأعمال الدرامية التي مازالنا نتذكرها.