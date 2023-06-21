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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. وفد التنمية المحلية يتابع توصيل المرافق بـ 5 مجمعات خدمية بالمنيا

مجمعات خدمية بقري
مجمعات خدمية بقري حياة كريمة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للمحافظات برفع نسب تنفيذ تلك المشروعات مع مراعاة الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية، واتخاذ اللازم لضمان دخولها الخدمة وفقًا للجدول الزمنى المحدد .

 

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من جانبه ، قال عامر طه رئيس مركز رئيس مركز ومدينة ديرمواس ، أن وفداً من وزارة التنمية المحلية تابع العمل بالمجمعات الخدمية والمجالس القروية الخمسة، للتأكد من الانتهاء من توصيل المرافق وتركيب (عدادات المياه - الكهرباء ) ووحدات الحريق والوقوف على مدى جاهزيتها للتشغيل، مشيرا ً إلى الانتهاء من تجهيز المجمعات بالأثاث وتدريب عدد من الموظفين وإعدادهم للعمل داخل هذه المجمعات.

وفى مركز ومدينة أبوقرقاص، تفقد تاج أبو سداح رئيس المركز عدداً من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بقرية أسمنت ضمن (حياة كريمة) لمتابعة نسب التنفيذ فيها و الوقوف على المعوقات التي تعرقل استكمالها، مشدداً على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات في موعدها.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المشروعات الخدمية تنفيذا لتوجيهات عدادات المياه متابعة نسب التنفيذ المجمعات الخدمية المواصفات الفنية

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