عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ملاكى وربع نقل بصحراوي العدوة بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوه شمال المنيا حادث تصادم سيارة ملاكي وأخري نقل تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

محافظ المنيا يكرم عددا من التنفيذيين المشاركين في إنجاح الزيارة التاريخية لرئيس الجمهورية

المنيا .. شون وصوامع المحافظة تستقبل 456 ألف طن قمح

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل بطريق الصعيد الصحراوي الغربي شمال كمين العدوه، بسبب التخطي الخاطئ.

تسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص وهم هاني. ا. ا 47 سنة ويوسف. ا. ا 14 سنة وهلا 9 سنوات. ا وحسنية. ا 27 سنة وأمنية. ا 12 سنة وعبد الغني. م. ع 3 سنوات وصلاح. ر. ع 70 سنة و أيمن. ص. ر40 سنة مقيمون جميعا بالمنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وكلفت النيابة العامة البحث الجنائي بالتحري ولجنة فنية من وحدة المرور للمعاينة. 

أجهزة الأمنية إصابة 8 أشخاص الأجهزة الأمنية بالمنيا تصادم سيارة ملاكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

عاودت الهبوط.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء وهذا سعر عيار 21

النيابة العامة تأمر بحبس معيد بكلية طب طنطا شرع في قتل أستاذ بالكلية

700 جنيه|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب لأول مرة بمصر وعيار21 مفاجأة

بدون فلتر.. ياسمين عز تثير الجدل بصورة عفوية

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا: استمرار تطوير وتجميل الميادين بالمدن ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

ترشيحاتنا

أسامة ربيع: أصول هيئة قناة السويس ملك الشعب المصري وغير وارد خصخصتها.. فيديو

الحجز في نفس اليوم.. السكة الحديد تطرح قطارات إضافية لعيد الأضحى غدا

109 آلاف دولار.. طرح قبعة مايكل جاكسون في مزاد بباريس

خلال زيارته لـ روسيا.. بوتين يستقبل رئيس الوزراء القطري الخميس

صدمة كبيرة لعشاق هواتف Realme تقلب الموازين

أزمة قيد الزمالك تدخل الثلاجة| الجبلاية تدعم الفارس الأبيض.. وحازم إمام: الفريق يمثل مصر عربياً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تفضيلها القاع.. رصد سمكة قرش البقرة قبالة ساحل منتجع إسباني شهير

طلبت الرحيل من الأهلي لهذا السبب| 5 اعترافات مفاجئة للشناوي.. ما هي

آلاف طيور الغاق السقطري تسيطر على شاطىء محافظة في عمان

تشاركه ملكة جمال أوكرانيا.. عصام كاريكا ينتهي من تصوير أغنية مش مروحة

فيديو

تراجع غير مسبوق يضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار

فتوات وشيكات بـ8 ملايين جنيه.. القبض على زوج الفنانة بوسي بسبب طليقها

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ