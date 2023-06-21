بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ملاكى وربع نقل بصحراوي العدوة بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوه شمال المنيا حادث تصادم سيارة ملاكي وأخري نقل تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل بطريق الصعيد الصحراوي الغربي شمال كمين العدوه، بسبب التخطي الخاطئ.

تسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص وهم هاني. ا. ا 47 سنة ويوسف. ا. ا 14 سنة وهلا 9 سنوات. ا وحسنية. ا 27 سنة وأمنية. ا 12 سنة وعبد الغني. م. ع 3 سنوات وصلاح. ر. ع 70 سنة و أيمن. ص. ر40 سنة مقيمون جميعا بالمنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وكلفت النيابة العامة البحث الجنائي بالتحري ولجنة فنية من وحدة المرور للمعاينة.