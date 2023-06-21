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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تسيطر على ميداليات سلاح الشيش رجال ببطولة إفريقيا

صدى البلد

ضمنت مصر الحصول على كافة ميداليات منافسات الفردي لسلاح الشيش رجال ببطولة أفريقيا للسلاح للرجال والسيدات التي تقام في الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتأهل الرباعي المصري علاء  أبو القاسم ومحمد حمزة وعبد الرحمن طلبة ومحمد حسن لنصف النهائي ، لتضمن مصر كافة ميداليات المنافسات.

وتأهل علاء أبو القاسم لنصف النهائي بعد فوزه على الجزائري تيبو بيكات بنتيجة 15-9 بينما فاز عبد الرحمن طلبة على المغربي أمير الرزولي بنتيجة 15-8 ، كما تأهل محمد حسن بعد فوزه على الجزائري سالم هيراوي بنتيجة 15-14 بينما تأهل محمد حمزة بعد فوزه على السنغالي نوي روبن بنتيجة 15-5.

ومن المقرر أن يواجه علاء أبو القاسم زميله عبد الرحمن طلبة بينما يلعب محمد حسن مع محمد حمزة في نصف النهائي الآخر.

ويضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما يضم جهاز سلاح السيف كل  جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

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