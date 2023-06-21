دي ماريا يحسم وجهته المقبلة ويرفض مجاورة ميسي

حسم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم يوفنتوس السابق، وجهته المقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان دي ماريا قد غادر فريق يوفنتوس اللإيطالي، بعد نهاية الموسم المنقضي.

وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن بنفيكا هو الأقرب للحصول على خدمات دي ماريا.

وبحسب فابريزيو رومانو خبير الانتقالات في سوق أوروبا، فإن دي ماريا قريبا من العودة لفريقه الأول بنفيكا.

وأشار رومانو إلى أن المفاوضات بين دي ماريا وبنفيكا في المراحلة الأخيرة، ويتبقى فقط الاتفاق على بعض التفاصيل الصغيرة قبل توقيع العقود، لمدة موسم واحد فقط، حتى صيف 2024".

دي ماريا سيعود لصفوف بنفيكا

وأضاف أن دي ماريا سيعود لصفوف بنفيكا، رغم أنه تلقى عرضا من إنتر ميامي الأمريكي للعب إلى جانب صديقه المقرب ليونيل ميسي.

وسبق ولعب دي ماريا لبنفيكا لمدة 3 مواسم من 2007 حتى 2010.