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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات المحلة تحيل المتهمين بإنهاء حياة صاحب مصنع حلويات إلى المفتي

جنايات المحلة
جنايات المحلة

قضت محكمة جنايات المحلة بالدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي بإحالة أوراق المتهمين بانهاء حياه "هشام السمسار"صاحب مصنع مخبوزات وحلويات وموظف سابق بحي أول المحلة إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي في اعدامهما.

وجاء ذلك تزامنا مع الدفع  بحراسة أمنية مشددة بحضور المتهمين داخل قفص الاتهام بقاعة المحاكمة ونقلهما إلي السجن العمومي .

وكانت هيئة المحكمة الموقرة حرصت سماع أقوال المتهمين ومحامين الدفاع عنهم حيث طالبوا بتحويل القيد الوصفي للقضية من القتل العمد والتربص إلي قتل دفاعا عن النفس، لافتين إلى أن المجني عليه اشتبك مع المتهمين بسبب خلافات مالية بمكان محل العمل المشترك بينهم .


في المقابل طالبت النيابة العامة توقيع أقصي العقوبة علي المتهمين لما ارتكبوه في حق المجني عليه بربطه بالحبال برقبته وضربه حتي الموت بسبب خلافات مالية ودوافع أسرية مشيرين إلي أهمية إحالة أوراق المتهمين إلي فضيلة المفتي للتطبيق حق الاعدام ضدهما .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بالعثور الأهالي علي جثة هشام السمسار صاحب مصنع مخبوزات وموظف سابق بحي أول المحلة 62 سنة جثة هامدة وبها علامات تعذيب  وتم عرضه علي الطب الشرعي .


وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة من ضبط المتهمين شريف طلعت ومحمود سبح الله  وبعرضهم علي النيابة اعترفوا بارتكاب الجريمة طمعا في أموال لدي الضحية .
واكد أحد المتهمين ام المجني عليه يعد زوج شقيقته وكثيرا ما تسبب في خلافات أسرية معه لعدم تكفله بعلاجها طوال رحلة زواج استمرت لمدة 15 سنة .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها وإحالة المتهمين للمحاكمة .

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