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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أبطال الفنون القتالية: نسعى لتحقيق لقب قاضية ونادي مدينتي يدعم انتشار اللعبة

صدى البلد

يسعى أبطال مصر في لعبة الفنون القتالية المختلطة، إلى تحقيق انتصارات بالنسخة الثالثة من بطولة "قاضية"، والمقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل بنادي مدينتي الرياضي - إحدى أندية مجموعة طلعت مصطفى القابضة - لاستمرار تحسين التصنيف المحلي والعالمي، والدفاع عن اللقب أمام اللاعبين الأجانب المشاركين من 8 دول وهي نيجيريا، والمغرب، والأردن، وباكستان، وأذربيجان، والبرازيل، والعراق، والهند.

واستعد اللاعبون بشكل مكثف خلال الأيام الماضية سواء على المستوى الفني والبدني لتحقيق أداء مشرف في البطولة التي تقام في مصر، ووجهوا الشكر لمجموعة طلعت مصطفى على الدعم لتحقيق انتشار لبطولة "قاضية" محليًا ، بما يسهم في زيادة القاعدة الجماهيرية للعبة في مصر، مبدين سعادتهم بتواجد صورهم في اللوحات الإعلانية الكبرى ، وهي المرة الأولى لهم مما يحفزهم على تقديم مستوى قوي للفوز والمشاركة ببطولات كبرى خلال الفترة المقبلة.

قالت البطلة المصرية، دينا عثمان، المصنفة الأولى محليًا، إنها استعدت بشكل قوي على مدار الشهرين الماضيين لمواجهة اللاعبة الأردنية لينا فياض، وهي إحدى أشهر اللاعبات برياضة الفنون القتالية المختلطة عربيًا؛ لأنها أول فتاة أردنية تمارس هذه الرياضة وتحترفها منذ سنوات، مضيفة: "أطمح لتحقيق الفوز على لينا بوزن 61 كيلو لتحقيق الفوز الثاني ببطولة معتمدة، بعدما سبق أن فزت منذ شهور قليلة على لاعبة إيطالية، وهذا الفوز سيحفزني للمشاركة في النسخ الجديدة من بطولة قاضية، وتحسين التصنيف العالمي".

وأضاف دينا عثمان :"تنظيم بطولة قاضية في نادي مدينتي الرياضي سيحفزني على تقديم أفضل أداء لأحظى بثقة الجماهير المصرية التي ستحضر المباريات، وأثبت أن الفتاة المصرية قادرة على احتراف لعبة الفنون القتالية المختلطة، وتشجيع المزيد من الفتيات على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة، وتمثيل مصر في البطولات المحلية والدولية الكبرى"، مشيرة إلى أن الفريق الذي تتدرب معه في الوقت الحالي يضم عناصر مميزة وموهوبة في لعبة الفنون القتالية المختلطة، وتعتمد على أحدث التدريبات العالمية لتطوير مستواها باستمرار.

وأشارت دينا عثمان، إلى أن بطولة قاضية ساهمت في انتشار لعبة الفنون القتالية المختلطة في مصر لما تتميز به من تنظيم ودعاية وشفافية في المنافسة، ومع تنظيمها بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة سيزيد من الاهتمام بالبطولة، ويغير فكر الفتيات عن ممارسة اللعبة، ولذا أسعى بذل أقصى مجهود لتحقيق الانتصار والفوز بالبطولة.

من جانبه قال محمد سالم، الفائز بحزام النسخة الثالثة من بطولة "قاضية"، إنه بذل مجهود كبير خلال الشهور الماضية للدفاع عن لقب قاضية أمام اللاعب الهندي راهول راجو على وزن 77 كيلو، من خلال معسكر تدريبي مع فريقه شمل فقرات تدريبية وفنية ليصبح جاهزًا لأعلى مستوى لتحقيق الفوز على "راجو"، واستمرار الحفاظ على لقب بطولة قاضية، مشيرًا إلى أن اللاعب الهندي يمتلك خبرات ضخمة، وسبق له المشاركة في إحدى كبرى البطولات الآسيوية والمصنفة عالميًا وخاض لقاءات مع لاعبين محترفين إلا أنه يثق في قدراته على تحقيق الانتصار.

وأضاف "سالم"، أن هذه هي المرة الثالثة التي يشارك فيها ببطولة قاضية، وخلال المشاركات السابقة نجح في تحقيق لقب البطولة، ويسعى لاستمرار الاحتفاظ به ومواصلة مشوار الانتصارات، متابعًا أن بطولة قاضية توفر له منافسات مع لاعبين من أصحاب الخبرات مما يرفع من مستواه الفني والبدني.

وأشاد "سالم"، بدور مجموعة طلعت مصطفى وشركة فنارة للتسويق الرياضي في الترويج للعبة الفنون القتالية المختلطة في مصر مما يزيد من انتشار اللعبة محليًا لزيادة القاعدة الجماهيرية وتحفيز العديد من الشباب والفتيات على ممارسة هذه الرياضة، موجهًا الشكر لمجموعة طلعت مصطفى القابضة على دعم أبطال لعبة الفنون القتالية المختلطة، والتسويق للاعبين واللعبة، خاصة وأن هذه هي المرة الأولى التي يتم وضع فيها صور للاعبين على اللوحات الإعلانية الكبرى مما يشجعهم على أداء قوي.

ومن المقرر أن تقام 12 مباراة ببطولة "قاضية"، تبدأ بمواجهة إسماعيل جمال مع عاصم غانم، يليه محمود أحمد مع بيشوي جابر، وعبد الرحمن سيد مع أدهم إيهاب، واستيفن ايزوكو مع زكريا بيشي، وأحمد طارق مع محمد عزام، وعلي الدين خطاب مع محمد الديب، ولينا فياض مع دينا عثمان، ومحمد الزناتي مع محمد جمال، وإسماعيل خان مع صرخان فاليلي، وجوناثان كارلوس تيستا مع محمد سمير، ورياض حمزة مع أحمد السيسي، وراهول راجو مع محمد سالم.

نادي مدينتي مدينتي القاضية

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