تباين أداء أسواق المال العربية| البورصة المصرية تغلق على تراجع.. و"السعودية" و"الكويتية" تغلقان على ارتفاع

البورصة المصرية تغلق على تراجع

البورصة الأردنية تغلق منخفضة



المؤشر العام لبورصة الكويت يرتفع 4.4 نقاط



بورصة البحرين تغلق على انخفاض



شهدت أسواق المال العربية تباينا بختام تعاملات اليوم، الأربعاء 21-6-2023، حيث أغلقت بورصات السعودية، الكويت، و فلسطين على ارتفاع، بينما أغلقت بورصات مصر، البحرين، و الأردن.



ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..



بورصة مصر تغلق على تراجع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.164 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 4.1 مليارات جنيه.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أنهى مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) تعاملاته على انخفاض نسبته 1.2% ليبلغ 17706.08 نقاط، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 2.29% مسجلاً 3544.75 نقطة، وخسر مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً نحو 2.07% لينهي التعاملات عند مستوى 5241.09 نقطة.



بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام



أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 4ر4 نقاط ليبلغ مستوى 98ر7045 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0%.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 129 مليون سهم عبر 8097 صفقة نقدية بقيمة 6ر33 مليون دينار كويتي.



وانخفض مؤشر السوق الرئيس 7ر16 نقطة ليبلغ مستوى 92ر5459 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 31ر0% من خلال تداول 2ر45 مليون سهم عبر 2596 صفقة نقدية بقيمة خمسة ملايين دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الأول 11ر12 نقطة ليبلغ مستوى 09ر7833 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 15ر0% من خلال تداول 8ر83 مليون سهم عبر 5501 صفقة بقيمة 5ر28 مليون دينار كويتي.



في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 14ر14 نقطة ليبلغ مستوى 47ر5357 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 في المئة من خلال تداول 6ر37 مليون سهم عبر 2018 صفقة نقدية بقيمة 6ر4 ملايين دينار كويتي.





البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع



أغلقت بورصة فلسطين تداولاتها اليوم على ارتفاع، بنسبة 0.24% ، ما يعادل 1.55 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 646.04 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 127,458 سهماً، بقيمة إجمالية 275,545.37 دولاراً، نفّذت من خلال 117 صفقة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 34.80 نقطة ليقفل عند مستوى 11466.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"بلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 193 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات جمجوم فارما، وملاذ للتأمين، و الأصيل، وسلامة، ورعاية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإعادة السعودية، وبروج للتأمين، والسيف غاليري، وصدر، والنايفات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 15.77% و 3.21% .



فيما كانت أسهم شركات شمس، ومرنة، وجمجوم فارما، وصدر، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات جمجوم فارما، ومرنة، والراجحي، والموارد ، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 298.51 نقطة ليقفل عند مستوى 27266.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر مليون سهم.



مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض



أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,957.08 نقطة، بانخفاض قدره 0.27 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 743.02 نقطة، بانخفاض وقدره 0.59 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و 836 ألفاً و788 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها 404 آلاف و244 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 76 صفقة.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاص بنسبة 0.01%، لتصل عند مستوى 2453.59 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 4.5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2892 صفقة.