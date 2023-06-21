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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا .. زلزال قوي يضرب هاتاي

زلزال
زلزال

أعلن مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، اليوم الأربعاء، أن زلزالا جديدا ضرب هاتاي التركية.

وأوضح مرصد كانديلي، أن الزلزال وقع الساعة 20:40 بالتوقيت المحلي لـ تركيا.

وأشار إلي أن الزلزال وقع علي عمق 5.2 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، من وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أو أقوى في إسطنبول بـ تركيا.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

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وشعر السكان بـ الزلازال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.

زلازل هاتاي زلزال تركيا

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