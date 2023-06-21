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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأوقاف الأردنية تنفي وفاة حاج من مواطنيها في الأراضي المقدسة

الأردن علم
الأردن علم

اكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية ، الدكتور علي الدقامسة، عدم صحة وفاة أي حاج من بعثة الحجاج الأردنيين للديار المقدسة.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فقد قال الدقامسة؛ أن المواطن الأردني الذي تم تداول خبر وفاته عبر وسائل إعلام محلية ليس من بين أعضاء بعثة الحج الأردنية، مشيرا إلى أن المتوفى مقيم في المملكة العربية السعودية، وأثناء عمله في منطقة جدة تعرض لحادث سير وتوفي على إثر ذلك.

وعبر الدقامسة عن تعازي وزارة الأوقاف، ممثلة بوزيرها الدكتور محمد الخلايلة، لذوي المتوفى، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

من جهة أخرى، أكد الناطق الإعلامي أن جميع الحجاج الأردنيين تم انتهاء تفويجهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وتسكينهم بالفنادق وتوفير الخدمات كافة لهم، وجميعهم بحالة صحية جيدة.

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