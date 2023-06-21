قناة جزائرية تدّعي طرد سفير الإمارات .. وتدخل عاجل من السلطات

أصدرت سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر قرارا باستدعاء مسؤولي قناة "النهار" على خلفية نشر خبر يتضمن معلومات "حساسة" حول سفير الإمارات، وكذبتها قطعيا وزارة الخارجية.



وذكر البيان أن سلطة ضبط السمعي البصري، وبعد اطلاعها على الخبر الذي نشرته قناة "النهار TV" الذي يحتوي على معلومات حساسة، دفع بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إلى تكذيبه تكذيبًا قطعيا، قامت باستدعاء مسؤولي القناة لتقديم توضيحات حول هذا الموضوع" بحسب ما ذكرت إذاعة الجزائر الدولية.

ومن جانبها؛ نفت وزارة الخارجية الجزائرية، ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشكل قطعي.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الخارجية بأن تلك الأخبار "مغلوطة وكاذبة ومزيفة ولا أساس لها من الصحة"، مشددا على أن بيانات الوزارة هي المصدر الوحيد للمعلومة الصحيحة، كما أكد على متانة وصلابة العلاقات الثنائية الجزائرية الإماراتية المتميزة، والقائمة بين البلدين والشعبين.

وشدد بالحرص المشترك على الارتقاء بهذه العلاقات إلى أعلى المراتب تنفيذا للإرادة المشتركة التي تحدوا قائدي البلدين الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكانت قناة "النهار" الجزائرية قد ذكرت في وقت سابق، في مقال نشرته على موقعها الرسمي قبل أن تحذفه، بأن الجزائر أمهلت السفير الإماراتي يوسف سيف خميس سباع آل علي، 48 ساعة لمغادرة البلاد.