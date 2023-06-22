أم تروي قسوة ابنها: "آخر مرة ضربني من 3 أيام"

‏قالت الحاجة عفاف إنها تعاني بسبب ابنها وأنه تعدي عليها بالضرب وطردها في الشارع وأن عمره 37 عام ويقوم بإهانتها هي ووالده أيضا بالشتائم وبالضرب وأنها كانت ستبلغ عنه لكنها لم تستطيع.

‏وتابعت خلال لقائها في برنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنها لا تقبل الإهانة ولن تسمح لأي احد بأن يهينها وأنهم يقولوا حسبي الله ونعم الوكيل ووالده في كل صلاة يدعي عليه أن يخلصنا منه، مؤكدة أنه ليس لديه أصدقاء قائلة: “آخر مره ضربني من 3 أيام"، ويجلس في الحمام بالـ 7 ساعات لدرجة أنها لا تستطيع الوضوء منه للصلاة.