أم تبكي على الهواء: ابني بيضربي وكنت هبلغ عنه ومقدرتش.. فيديو

‏قالت الحاجة عفاف إنها تعاني بسبب ابنها وأنه تعدي عليها بالضرب وطردها في الشارع وأن عمره 37 عام ويقوم بإهانتها هي ووالده أيضا بالشتائم وبالضرب وأنها كانت ستبلغ عنه لكنها لم تستطيع.

وتابعت الحاجة عفاف خلال لقائها في برنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنه يتعاطى المخدرات لكنه ليس مدمن، وأيضا قاموا بعمل باب من الحديد ليمنعوه من الدخول لكنه استطاع أن يكسره وقام بالتعدي بالضرب عليها وعلى ولده وعلى شقيقه رغم ان والده عمره تخطي الـ 70 عام.

مخدر الحشيش ومخدر الأيس

أنه يقوم بتعاطي مخدر الحشيش ومخدر الأيس ومشكلته لم تبدأ منذ تعاطيه للمخدرات لكنها بدأت منذ زواجه وقام بالتحول منذ الزواج قائلة: "ما بقاش ابني اللي أنا اعرفه بعد ما اتجوز".